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國語日報槓教育部再獲勝 法院：非政府捐助的財團法人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國語日報主張自己是民間捐助的公益、教育性財團法人。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國語日報主張自己是民間捐助的公益、教育性財團法人。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

教育部2017年間認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，要求一個月內召開董事會修正章程、辦理董事改選。國語日報不服提告，台北高等行政法院認為國語日報成立時並無超過財產總額一半來自於政府，而非政府捐助的財團法人，判國語日報勝訴，可上訴。

2017年9月25日，教育部認定國語日報社屬教育部捐助的財團法人，並要求文到一個月內召開董事會，及依教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點第10點第2項規定，配合修正納入國語日報捐助章程條文，再依修正後的章程辦理董事會改選。

國語日報不服，由蔣竹君代表聲請停止執行，一審認為並非由合法代表人提出聲請，裁定駁回。經抗告，二審認為，蔣是經第19屆常務董事互推為國語日報代理董事長，依「財團法人國語日報社捐助章程」第10條規定，自得對外代表國語日報為訴訟行為。

不過，聲請並不符合定暫時狀態處分法定要件，裁定駁回確定。國語日報另提訴願，訴願被駁回後提起行政訴訟，主張自己是民間捐助的公益、教育性財團法人。

法院指出，雖然國語日報於1948年由教育部給資金圓券1萬元開辦，但發行創刊號後因經濟無法維持，就於1949年出售廠房、遣散員工而不存在。

至省國語會於國語日報公司設立登記前迄解散登記間，是否曾給予人力、物力資源，僅是省國語會與國語日報公司間其他法律關係問題，無從改變國語日報設立登記始為私法人，財產為私產性質，是由私法人國語日報捐助。

法院表示，教育部提出的相關證物或說明，都未能證明國語日報成立社團法人時，政府基於設立財團法人目的移轉相關財產，並且未能提出政府為移轉財產所訂定的捐助章程，更未為證明政府捐助國語日報財產超過一半，不採信教育部抗辯。

法院認為，國語日報成立時並無超過財產總額一半來自於政府、公營事業、公法人捐助，而非政府捐助的財團法人，原處分認定國語日報為政府捐助的財團法人，並因此要求修訂捐助章程及改選董事不合法，判國語日報勝訴。

教育部2017年間認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，要求一個月內召開董事會修正章程、辦理董事改選。國語日報不服提告，台北高等行政法院認為國語日報成立時並無超過財產總額一半來自於政府，而非政府捐助的財團法人，判國語日報勝訴，可上訴。圖／本報資料照
教育部2017年間認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，要求一個月內召開董事會修正章程、辦理董事改選。國語日報不服提告，台北高等行政法院認為國語日報成立時並無超過財產總額一半來自於政府，而非政府捐助的財團法人，判國語日報勝訴，可上訴。圖／本報資料照

國語日報 教育部

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