太陽花領袖魏揚改判有罪 今請求停審、聲請釋憲

魏揚（右）批台灣高等法院判決結果是汙辱當晚所有參與行動的人。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等10人一審被判無罪，台灣高等法院今年4月28日將魏等6人從無罪逆轉，改依煽惑他人犯罪判2月至4月不等徒刑，共16人遭判有罪。高院指出，魏揚等人行為已逾越和平理性，非憲法保障言論自由的範疇，可上訴。義務律師團、當事人已上訴，今天下午將到高院遞狀請轉呈最高法院，請求停審、聲請大法官釋憲。

律師團指出，刑法第153條規定箝制人民言論自由，宣應告違憲，讓威權時代的錯誤法律遺毒，得到憲法的檢視，而不要貿然成為被告入罪的依據。

他們主張，台灣從威權走向民主已卅年餘，當代高度民主化，人民號召同胞和平集會並表達政治主張，行為竟會被法院以煽惑罪論斷，突顯了司法者仍存留高度管制人民的「威權遺緒」，學界、實務界等對於刑法第153條煽惑罪的存廢重新思考。

刑法第153條規定「以文字、圖畫、演說或他法，公然為下列行為之一者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：一、煽惑他人犯罪者。二、煽惑他人違背法令，或抗拒合法之命令者。」他們認為條文違反比例原則，構成要件也有違反明確性之虞，導致處罰範圍可能過廣，過度侵害集會自由。

高院改判有罪主要是針對煽惑他人犯罪部分，包括魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治都有罪，其中，許順治遭控拿油壓剪破壞拒馬，並侵入行政院吆喝「進來坐」，一審毀損公物部分判刑4月，煽惑罪部分無罪；高院昨駁回毀損公物部分上訴，但煽惑罪部分改判2月徒刑，應執行5月徒刑。