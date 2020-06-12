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櫃姐吃湯包嫌湯匙髒、老闆公布影像 雙方爆衝突互控

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名陳姓女子去年8月間去松山區一間湯包店用餐後，上Google評價「餐具都超級髒」，被藍姓老闆將監視器畫面放在臉書粉專上讓網友公評。兩人互告對方妨害名譽、違反個資法。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

檢方調查，去年8月12日晚間9點49分，陳姓女子前往松山區一間湯包店用餐，卻認為餐具不乾淨而與藍姓老闆發生口角爭執。陳女返家後，上Google評價「餐具都超級髒，我自己過去洗，還被大聲說那邊不能洗，叫我拿新的，但全部都髒的」等語。

藍姓老闆見狀，調閱監視器畫面，8月17日凌晨1點多，在臉書粉專上傳陳姓女子當天的影像並寫「針對任職在新光三越的陳小姐在我們Google商家的評論回應影片 證明我們餐具是乾淨的 影片一分鐘後就看到陳小姐如何挑選湯匙」等。

陳女不滿被公告姓氏、職業、工作處等資料，控告藍男違反個資法，而藍男則反控加重誹謗罪。兩人到庭均否認犯罪。藍男辯稱，是陳女在Google評論區請他把監視器畫面放上去，且當天她穿著制服、別名牌，因此才寫任職某新光三越的陳小姐。

陳女辯稱，當天發現餐具很髒，去水龍頭清洗被制止，店家說可以挑選乾淨的，我發現每隻都是髒的。店家卻說每隻都摸過誰敢用，就把裝湯匙的抽屜全數到進水槽，後來店家氣沖沖退錢表明不願意做此生意，自己就回家上網發表評論。

檢方認為，陳女言論是依據親身見聞所為，是出於主觀上確信，且她僅為一般消費者，就其個人生活經驗，針對藍所經營店家餐具衛生情況，依個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見及評論，沒有誹謗犯意，且攸關消費議題，屬可受公評之事。

檢方查出，陳女確實在評論區留言「影像放上來阿，看看你罵人的嘴臉」，當天也穿制服、別名牌足以辨識其個資。檢方認定是自行公開或經其表示同意，不違反個資法，因此給予兩人不起訴處分。

北市一名陳姓女子去年8月間去松山區一間湯包店用餐後，上Google評價「餐具都超級髒」，被藍姓老闆將監視器畫面放在臉書粉專上讓網友公評。兩人互告對方妨害名譽、違反個資法。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。圖／本報資料照。
北市一名陳姓女子去年8月間去松山區一間湯包店用餐後，上Google評價「餐具都超級髒」，被藍姓老闆將監視器畫面放在臉書粉專上讓網友公評。兩人互告對方妨害名譽、違反個資法。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。圖／本報資料照。

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