交女友先身家調查 台南員警濫權查影像刑案個資改判8月

台南市陳姓員警前年任職市警二分局期間，明知在交友軟體上認識的葉姓、王姓女子未涉刑案或違反交通法規，卻利用公務電腦，使用職務上帳號及密碼，查詢兩女身分證相片影像、刑案及車籍資料，還將搜索頁面截圖以line回傳給女方，案發後他自首，一審僅以洩密罪判6月徒刑，檢方不服上訴，二審認他犯公務員登載不實準文書罪改判8月徒刑，可上訴。

檢方調查，陳明知在交友軟體所認識葉女、王女並未涉及刑案或違反交通法規，兩女個人資料不屬其執行法定職務查詢的必要範圍內，前年8月間在派出所辦公室內，利用公務電腦，以其職務上帳號、密碼，登入內政部警政署警政知識聯網後，進入國民身分證相片影像資料系統、刑案資訊系統、公路監理電子閘門系統、車籍資訊系統，查詢兩女個人資料。

王女證稱，陳之前有傳送其個人資料給她，在該搜尋的頁面，上面有她的名字、生日、戶籍地址、車牌號碼等，「毫無秘密可言」。分局內部調查時，同樣發現葉女遭陳查詢，並留下相關查詢紀錄等資訊。

陳前年12月24日主動向分局自首，坦承一時失慮而觸法。台南地院一審認陳犯公務員洩漏國防以外的秘密文書、消息罪，應執行6月，可易科罰金。檢方認陳已犯公務員登載不實準文書，不服上訴。

陳的辯護人指出，陳利用公務電腦，登入內政部警政署警政知識聯網，進入國民身分證相片影像資料、刑案資料、公路監理電子閘門及車籍資料系統，查詢相關內容，不屬於其職務上範圍。辯護人也說，查詢者如有輸入不正確之查詢用途及內容，除有發生洩密情事外，要屬內部依法進行行政懲處，難認陳職務上掌管的文書，並認情節尚屬輕微，請求法官酌量減輕其刑。

台南高分院合議庭並未採信，認陳身為警察人員，知法犯法，非法查詢兩女個人資料，對政府公務機關的威信也有所損害，難認有何情堪憫恕情事。

合議庭認為，原審疏未詳查，認檢察官所舉事證均不足證明陳有公務員登載不實準文書行為，即諭知無罪，並不洽當，因此，將原判決關於被告無罪部分撤銷改判。