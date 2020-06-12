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國巨集團董事長陳泰銘兒陳少威KTV鬧事被訴 和解獲撤告

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國巨董事長陳泰銘。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國巨集團董事長陳泰銘的兒子陳少威在KTV打架滋事，被控傷害罪，陳少威偵查中不認罪，審判中與告訴人談和解，成立調解，獲林姓告訴人撤回告訴，台北地院審理，上月28日對陳少威作出不受理判決。

台北地檢署起訴指出，去年7月19日，陳少威與邱姓男子等友人到台北市一間夜店狂歡，後續攤前往忠孝東路錢櫃KTV飲酒，陳少威帶了王姓女子前往。

第2天凌晨5時許，陳少威的王姓女性友人因故與同包廂的另一名女子發生爭執，陳少威、邱姓男子等人為維護王女，徒手或以桌上的酒瓶、酒杯攻擊滋事，動手毆打林姓被害人，一群人從包廂打到走廊、從走廊打到大廳。

衝突中，林姓男子被陳少威等人打傷，造成唇部，頭皮，頸部，右手手掌、右手手肘以及左大腿及膝蓋等多處傷害，林被送往國泰醫院急救，事後則持驗傷單控告陳少威等人涉嫌傷害。

檢方偵辦時，陳少威一開始否認犯罪，不過，監視畫面顯示，陳少威的衣服沾染血跡，且現場證人指證陳少威動手，陳被依傷害罪起訴；審判中，陳與告訴人和解、告訴人撤回告訴，法院日前對陳少威作成公訴不受理判決。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

傷害罪 KTV 陳泰銘

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