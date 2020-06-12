被控縱火7年…腰圍差6公分穿不下證物 他更三審獲無罪

2013年間，三重地區民宅不時傳出火警，警方調查後逮捕林姓男子，媒體也報導林畢業自淡江大學建築系，對化工有專業素養，還常上網蒐集爆裂物、毒物資料，運用家中的松香水、甲苯等化學原料製造爆裂物。新北地院、高院前審依行使偽造文書、竊盜、殺人未遂等罪判林15年徒刑，但案經最高法院多次撤銷發回更審，高院更三審針對殺人未遂罪3罪部分改判無罪。

林姓男子（43歲）的父親在2005年間將位在新北市的房子租給陳姓男子使用，但陳卻拿來開神壇「慈安宮」，為此雙方爭執許久；林父後來將房子賣給陳的胞姊，林心生不滿。

2013年5月22日、9月9日、9月17日，慈安宮和兩處住宅凌晨都失火，火焰甚至竄燒2公尺高，幸未造成人命傷亡。新北市警三重分局接獲民眾報案後著手偵辦，鎖定條紋上衣、全罩式安全帽等特徵，加上目擊證人指證，認定林姓男子涉案程度高，新北地院、高院前審、高院更一審也全都認定是他犯案，但最高法院認為仍有疑點，依舊撤銷、發回更審。更二審時才逆轉改判林無罪。

林姓男子否認放火，他解釋2013年9月9日凌晨2點才剛從公司下班，沒有去火災現場；17日凌晨2點他不是在工廠就是回家睡覺，火災當日沒有出門。林說，警方查扣的安全帽是妹妹的，扣案的條紋長袖上衣不是他的，而是倉庫的「抹布」。林說，會研究火藥資料是因為之前承做軍方的吸彈板工程，要能耐爆，才會去研究參數資料，靶場裡有一些火藥和炸彈、手榴彈等，才會下載電子引爆器的資料來讀。

更二審時，檢察官提出許多林涉案的證據，但一一被法官拆解，包括監視器沒有拍到犯嫌的相貌、條紋上衣也與扣得的花樣不同；扣案的白色長褲腰圍72公分，但林腰圍有78公分，根本穿不下。

目擊證人稱在火災現場有看到穿條紋、戴安全帽的可疑男子，但一來條紋上衣就已不是同一件，且監視器中的人安全帽沒掀開，目擊者又怎能辨識面容？證人的說詞可信度遭法官大打折扣。

檢察官再出示一份文宣，上頭寫著「貴住戶沒被燒死嗎？」，認為林就是縱火犯，但更二審法官細看文宣內容，寫的是「透過目前檢調偵查管道詳知原因是為該區....海蟑螂搞的鬼，處處設立神壇，教唆慈安宮神棍詐財、騙色、下毒、縱火、檢舉違章，您也一定察覺身體大不如前，癌瘤各式病痛不斷吧！財運每況愈下，惡徒咒害街坊您要如何走的出！」，文末還附上「協助您化解搬遷，立即開運」的電話，沒有恐嚇要燒死住戶。

至於檢方指林研究爆裂物製作，法官則質疑本案沒扣到任何引爆器、爆裂物相關原料或器材，犯嫌多次縱火，照理說家中應有相關跡證，但卻完全找不到。更二審認為檢方沒有查獲犯嫌的安全帽、衣服、車牌、引爆裝置，也沒有任何積極證據證明火是林放的，因此改判無罪。