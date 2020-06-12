聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑水餃有毒毆死老母 思覺失調兒判18年
患思覺失調症的古姓男子懷疑八旬母親在水餃下毒，揮拳毆死老母，三天後找葬儀社處理才被發現。宜蘭地院考量古犯案時精神狀況受病症影響而減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判刑十八年，刑後監護五年，台灣高等法院昨維持原判決。古昨天聆判後直喊無辜、冤枉。
古姓男子（五十九歲）有多年精神病史，領有重度精神障礙手冊。前年九月十一日下午，他打電話請葬儀社處理母親（八十五歲）後事，因無死亡證明，葬儀社報警。警方發現古母頭部外傷，追查發現古涉毆母致死。
警詢時古一下辯稱母親吃餛飩噎死，後又改稱是前一日下午發現母親包的韭菜水餃「嗆鼻」，懷疑母親在水餃摻毒害他，情緒激動揮拳，母親被擊倒地。
法官根據相關鑑定報告，認定古母早在九月八日就遇害，還因不堪兒子猛力毆打而嘔吐，身上多處挫傷，左胸骨折、血胸，呼吸衰竭死亡。
親友表示，古發病時會情緒不穩、打人，十多年前曾持刀要殺母親，胞弟奪刀卻被砍傷，古母逃過一劫，胞弟受不了便搬出去住。
審理時，古承認毆母「當然可能會死掉」，法院認定有殺人的不確定故意。
羅東博愛醫院精神科鑑定，古有妄想，案發時雖無命令式聽幻覺，但源於被害妄想而引發犯罪，又在誇大妄想影響下失去現實感和判斷力。
高院認為古毆母時，對外界事物的認知、感受、判斷都因精神障礙而減損，但還不到不能控制的地步，一審判處十八年徒刑妥適；為預防再犯、強化社會安全網，刑後有監護五年必要。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言