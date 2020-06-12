疑水餃有毒毆死老母 思覺失調兒判18年

古姓思覺失調症病患懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，宜蘭地院依殺害直系血親尊親屬罪判他18年徒刑。記者王宏舜／攝影

患思覺失調症的古姓男子懷疑八旬母親在水餃下毒，揮拳毆死老母，三天後找葬儀社處理才被發現。宜蘭地院考量古犯案時精神狀況受病症影響而減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判刑十八年，刑後監護五年，台灣高等法院昨維持原判決。古昨天聆判後直喊無辜、冤枉。

古姓男子（五十九歲）有多年精神病史，領有重度精神障礙手冊。前年九月十一日下午，他打電話請葬儀社處理母親（八十五歲）後事，因無死亡證明，葬儀社報警。警方發現古母頭部外傷，追查發現古涉毆母致死。

警詢時古一下辯稱母親吃餛飩噎死，後又改稱是前一日下午發現母親包的韭菜水餃「嗆鼻」，懷疑母親在水餃摻毒害他，情緒激動揮拳，母親被擊倒地。

法官根據相關鑑定報告，認定古母早在九月八日就遇害，還因不堪兒子猛力毆打而嘔吐，身上多處挫傷，左胸骨折、血胸，呼吸衰竭死亡。

親友表示，古發病時會情緒不穩、打人，十多年前曾持刀要殺母親，胞弟奪刀卻被砍傷，古母逃過一劫，胞弟受不了便搬出去住。

審理時，古承認毆母「當然可能會死掉」，法院認定有殺人的不確定故意。

羅東博愛醫院精神科鑑定，古有妄想，案發時雖無命令式聽幻覺，但源於被害妄想而引發犯罪，又在誇大妄想影響下失去現實感和判斷力。

高院認為古毆母時，對外界事物的認知、感受、判斷都因精神障礙而減損，但還不到不能控制的地步，一審判處十八年徒刑妥適；為預防再犯、強化社會安全網，刑後有監護五年必要。