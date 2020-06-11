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花蓮教育處長羈押禁見 縣長徐榛蔚到場關心家屬

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地檢署昨天約談教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等10人，涉及鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場等3個採購弊案，李裕仁、汪錦德今晚近10點法院裁定羈押禁見。晚間8時許，花蓮縣長徐榛蔚到花蓮地方法院，關心處長家屬等人，停留約20多分鐘，但未多作回應就先行離去。

檢方將五人列為被告，其中李裕仁、汪錦德，檢察官認為犯罪嫌疑重大，有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向花蓮地方法院聲請聲押，今天下午3點法院開羈押庭，到了晚間近10點才裁定。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，檢察官偵訊後發現有洩漏採購案資訊情事，懷疑可能涉及收受回扣、賄賂，全案朝洩密、違反貪汙治罪條例方向偵辦。

據悉，涉及的採購案與水上訓練基地有關，其中的委託設計及監造技術服務案，約320萬元，另兩個採購案是跟棒球場相關的案件，三個採購案金額加起來有8、9百萬元。

花蓮縣府教育處長李裕仁（紅衣者）涉及收受回扣等情事，今晚遭法院裁定羈押。記者王思慧／攝影
花蓮縣府教育處長李裕仁（紅衣者）涉及收受回扣等情事，今晚遭法院裁定羈押。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚到花蓮地院，關心處長家屬等人，但未多作回應就先行離去。記者王思慧／翻攝
花蓮縣長徐榛蔚到花蓮地院，關心處長家屬等人，但未多作回應就先行離去。記者王思慧／翻攝

檢察官 徐榛蔚 回扣

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