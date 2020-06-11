聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮教育處長羈押禁見 縣長徐榛蔚到場關心家屬
花蓮地檢署昨天約談教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等10人，涉及鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場等3個採購弊案，李裕仁、汪錦德今晚近10點法院裁定羈押禁見。晚間8時許，花蓮縣長徐榛蔚到花蓮地方法院，關心處長家屬等人，停留約20多分鐘，但未多作回應就先行離去。
檢方將五人列為被告，其中李裕仁、汪錦德，檢察官認為犯罪嫌疑重大，有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向花蓮地方法院聲請聲押，今天下午3點法院開羈押庭，到了晚間近10點才裁定。
花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，檢察官偵訊後發現有洩漏採購案資訊情事，懷疑可能涉及收受回扣、賄賂，全案朝洩密、違反貪汙治罪條例方向偵辦。
據悉，涉及的採購案與水上訓練基地有關，其中的委託設計及監造技術服務案，約320萬元，另兩個採購案是跟棒球場相關的案件，三個採購案金額加起來有8、9百萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言