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妻告家暴他揚言引爆瓦斯 法院裁定羈押
基隆市陳姓男子與妻子不睦，陳妻聲請保護令獲准。陳男昨獨自在家，與妻在電話發生口角後，打「113」家暴電話報案，還把2桶瓦斯鋼瓶搬到客廳，揚言引爆。警、消到場趁機壓制陳男，警詢後將他除依公共危險罪嫌送辦。檢方複訊後聲請羈押，基隆地院今日裁准。
基隆市消防局昨天下午接獲通報，有男子在住處揚言用打火機引爆瓦斯。消防隊員到場發現，陳把2桶20公斤瓦斯搬進客廳，手持打火機揚言引爆。，一方面請警方聯絡陳妻打電話回家安撫，同時布設水線以防萬一。
對峙過程中，許多鄰居得知狀況，趕緊跑出住處，疏散到屋外。警消和義消從陳家後陽台爬入屋內，趁陳不注意時將他制伏，同時發現陳並未打開瓦斯桶，屋內並沒有瓦斯外洩，虛驚一場。
警方偵詢後，將陳依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。檢方複訊後，認為他有反覆實施再犯可能，向法院聲請預防性羈押。基隆地院今天開庭審理後，裁定准押。
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