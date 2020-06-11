把親生兒關廁所瘦骨如材餓死 母冒名借款10萬元再遭訴

台北市林姓酒店小姐前年11月間因2歲兒子吵鬧，竟將他關進廁所，與蕭姓同居男友在樓下夾娃娃，3天後男童被發現瘦成「皮包骨」，身體蜷曲陳屍廁所地板，身上沾滿排泄物。台北地檢署陸續起訴林女、蕭男及林女胞兄，再查出林女冒用母親名義簽立10萬元本票，依偽造文書罪起訴。

2018年11月9日晚間，北市發生一起兩歲男童遭生母餓死案。檢警勘驗現場，男童全裸，四肢僵硬蜷縮，宛如就像在母親子宮裡的姿勢，陳屍在一坪大的廁所地板，身上沾有糞尿，體重僅約6公斤重。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。

檢警調查，林姓女子（21歲）領有重大傷病卡，長相稚氣，在北市中山區的酒店上班。年紀尚輕卻已未婚生育2名子女，女兒2017年8月因早產、出生71天就死亡，2歲男童發展遲緩，原由在嘉義的外婆、姨婆照料。

男童舅舅（林女胞兄）9月北上找工作，把男童也帶到台北，借宿在林女及其同居男友住處。3個大人與男童擠身在5坪大套房，平常她把和男友吃剩的麵包丟給孩子，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，毫不關心，曾有3天沒餵小孩吃東西。

檢警查出，身心及家境狀況都不佳的林女，只要男童吵鬧就關進廁所，疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死，還發現林女將酒店上班賺的錢，都供養蕭男，兩人花費全由林女支付。

林女與男童曾和蕭男同住，雖蕭男沒多久就搬離，但檢方認為，蕭男明知道林女要撫養小孩，卻時常把林女帶出門吃喝玩樂，導致林女缺乏金錢、時間照顧小孩，因此認定他也有責任，為遺棄致死罪幫助犯，一併起訴。