判9次死刑逆轉無罪！謝志宏展開新人生 明年將返大陸溯根

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，謝志宏被判9次死刑、死刑定讞；檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝殺害被害人的證詞可信度有疑，上月15日逆轉改判謝無罪，檢方未上訴，全案無罪確定。謝志宏說，「終於可以展開新的人生」。

41歲的謝志宏，目前是汽車零件送貨員，歷經20年司法冗長過程，已不再年少輕狂，他有如浴火重生，展開生涯規畫，認真考慮自己出來創業。他表示，當年在獄中未能送父親最後一程，是人生最大遺憾，父親當年返回大陸廣西探親，自己年少時愛玩未跟去，一直很掛心，如今與堂姐取得連繫，預定明年帶母親赴大陸廣西認祖歸宗。

謝志宏今天照常上班，從律師口中得知無罪定讞，也難掩雀躍的神情。他說，早在20年前就應拿到的，現在才得到這樣結果，還是以平常心面對。「司法正義談何容易」他表示，如沒有平冤協會等多方好友鍥而不捨的努力幫忙，所謂司法正義都是空談呀。

謝志宏表示，平冤協會是他的第二個家庭，未來會擔任志工外，家裡有事也會義無反顧的全力幫忙。

謝志宏的父親（18年次）祖籍是大陸廣西，當年隨國民政府來台。謝志宏的母親回憶，多年來，她騎機車前往台南看守所探視阿宏，即便先生中風，仍堅持讓她載了3、4次，直至有次發現先生不停顫抖抱不住她，途間只好通知阿宏的哥哥開車接送，謝母說，先生80歲去世，兒子沒能趕上看先生最後一面。

謝志宏說，當年在獄中僅請假外出拈香，未能送父親最後一程，是人生最大遺憾，父親當年返回大陸廣西探親，自己年少時愛玩未跟去，一直很掛心，如今與堂姐取得連繫，預定明年帶母親赴大陸廣西認祖歸宗。他感嘆說，早該完成的事，直至拖到現在才要做。