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屏東縣萬丹鄉涉工程採購弊案 今鄉公所3人遭羈押
屏東縣萬丹鄉公所疑涉嫌工程採購弊案，廉政署接獲檢舉發現，萬丹鄉公所舉辦紅豆節有爭議，深入追查後發現，工程採購案疑有出現弊端，涉嫌圖利特定廠商，昨晚檢廉到萬丹鄉公所搜索，帶回帳冊資料，檢方今天訊問後，鄭姓主秘、公所余姓、張姓課長以及黃姓廠商等4人羈押，另外劉姓課長20萬元交保，李姓廠商20萬元、林姓廠商10萬元交保。
萬丹鄉公所公務員涉嫌洩漏相關採購資訊，已圖利特定廠商及違反政府採購法等不法情事，經屏東地檢署成立專案小組，並由法務部廉政署南部地區調查組展開調查。南調組蒐證後，10日持搜索票搜索萬丹鄉公所，並收押公所鄭姓、張姓、余姓男子，及黃姓廠商等住所及辦公室等共14處，並扣押採購案等相關資料，及調23名證人釐清案情。
檢察官訊後，將鄭姓主秘、張姓課長、余姓課長及黃姓廠商分別以涉嫌洩漏國防以外秘密罪、貪污治罪，對主管業務圖利罪及違反政府採購法等罪嫌重大，向法院聲請羈押裁准。
至於被告劉姓男子，因涉嫌洩漏國防以外秘密罪及貪污治罪條例， 檢察官諭知以20萬元交保，而李姓廠商、林姓廠商因涉嫌違反政府採購法分別以20萬元及10萬元交保。
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