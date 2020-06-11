理想大地開發案 「花蓮王」傅崐萁獲無罪確定

立委傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票案，被最高法院依違反證券交易法判傅2年10月徒刑定讞，5月25日已入監服刑；他另涉理想大地違反稅捐稽徵法及偽證罪，一、二審均判無罪，最高法院今駁回上訴，傅崐萁無罪確定。

理想大地同案被告榮亮公司實際負責人鮑廣廷，花蓮高分院二審依違反稅捐稽徵法判1年6月徒刑、登載紀錄不實判刑2月；最高法院今撤銷原判決發回更審。

花蓮地檢署起訴指出，「理想大地」土地交易負責人梁清政控告傅崐萁強勢介入，迫梁以低於市價出售「理想大地」近20萬坪土地給榮亮公司，再由榮亮轉手賣出，賺取差價2億多台幣。一審以證據不足判傅無罪，花蓮地檢署提出傅是榮亮實際負責人等8大證據上訴。