聽新聞
test
0:00 / 0:00
理想大地開發案 「花蓮王」傅崐萁獲無罪確定
立委傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票案，被最高法院依違反證券交易法判傅2年10月徒刑定讞，5月25日已入監服刑；他另涉理想大地違反稅捐稽徵法及偽證罪，一、二審均判無罪，最高法院今駁回上訴，傅崐萁無罪確定。
理想大地同案被告榮亮公司實際負責人鮑廣廷，花蓮高分院二審依違反稅捐稽徵法判1年6月徒刑、登載紀錄不實判刑2月；最高法院今撤銷原判決發回更審。
花蓮地檢署起訴指出，「理想大地」土地交易負責人梁清政控告傅崐萁強勢介入，迫梁以低於市價出售「理想大地」近20萬坪土地給榮亮公司，再由榮亮轉手賣出，賺取差價2億多台幣。一審以證據不足判傅無罪，花蓮地檢署提出傅是榮亮實際負責人等8大證據上訴。
花蓮高分院二審認為，檢察官上訴提出網路新聞報導等證據，認為傅崐萁是榮亮實際負責人，不具證據能力；關於「榮亮公司購入、賣出幸福人壽股份」一事，與起訴事實不相關。因而維持無罪判決；最高法院駁回上訴，傅崐萁無罪確定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言