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檢方提供重案被害人資訊 犯保協會即時關懷

中央社 / 台北11日電

犯罪被害人保護協會今天表示，近期與檢察機關建立「重大被害案件同理心即時關懷機制」，在新店隨機殺人案、錢櫃KTV大火等案件中即時關懷被害人及家屬並提供協助。

犯保協會新聞稿指出，犯保協會是法務部成立的犯罪被害保護機構，近期與檢察機關已建立密切的橫向資源聯繫關係，以便快速獲得案件資訊，即時關懷被害人。

犯保協會表示，最近幾起重大犯罪被害事件，例如新店隨機殺人案、錢櫃KTV大火案，及嘉義殺警案後續的關懷，犯保協會在地檢署發揮「同理心」主動提供資訊協助下，能夠即時迅速提供被害人關懷，彰顯政府對於犯罪被害事件的重視。

新聞稿並指出，民國108年，犯保協會與地檢署共同關懷被害人服務件數已達8359件，包括提供犯罪被害人權益手冊、於死者遺體相驗時進行關懷等，犯保協會也會在取得資訊後，主動積極關懷，協助被害人解決困境、撫平傷痛及重建生活。

犯保協會表示，鐵路警察李承翰被刺死案，一審法院作出被告無罪並施以監護5年的判決後，犯保協會嘉義分會擔心家屬情緒，即派人前往關懷，並主動聘任律師協助家屬；而殉職員警的父親日前過世，嘉義地檢署也致贈家屬慰問金。

犯保協會說，法定服務案件包含被害死亡或重傷害、性侵及家暴被害案件，若遇到雖非法定服務案件，也基於「同理心」，主動關懷並提供相關的社會扶助資源，例如今年5月間犯保協會接獲吸金案被害人陳情，也轉介相關機關提供協助，彰顯犯罪被害人保護服務的精神。

嘉義 大火 殺人

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