母控女童遭才藝老師「戳嘴巴」性騷擾 常哭：我不快樂

台南一名女童去年疑遭幼兒園才藝班老師用手「戳」嘴巴，並被班導師不當管教，母親今天在議員林燕祝的陪同下出面控訴才藝班老師性騷擾、班導師不當管教，園方及市政府卻未積極處理，導致女兒至今會無故用剪刀剪破自己的衣服，時常莫名哭泣說「我不快樂」，被診斷為創傷後壓力症，憤而提告。

對此，台南市社會局回應，性平事件警局調查成立，被告老師未提申訴，所以依照性騷擾防治法，後續安排委員會討論是否裁罰老師以及裁罰金額。教育局表示，不當管教部分已在調查中，若調查屬實絕不寬貸。

幼兒園發聲明指出，該家長提及的刑事告訴，台南地檢署作成不起訴處分；目前與家長確有民事訴訟正由法院調查中，希望在案件未有論斷前，各界秉持中性理智，靜候司法調查結果。

該名母親說，去年4月女兒的英文課老師發現孩子上課不專心，詢問母親是否家庭有何改變或狀況，結果女兒突然說出「明天不想上圍棋課」，一問之下，女兒表示「因為老師會用手戳我嘴巴，我不喜歡」。

隔天母親向園方調閱監視器，但母親說，因園方給的影片已剪成片段，且畫面較遠，沒有很清楚，她當時也相信園方會妥善處理，因此未備留影片。

母親表示，未料去年新學期她又發現幼兒園才藝班招生單出現該名才藝老師的名字，認為學校根本沒積極作為，決定向警方提告，結果檢方不起訴，她目前已再提上訴。另外，母親指出，女兒後來又說出班導師疑似不當管教，只要水彩調錯就會將她拖去沙發打。

對於不當管教部分，園方表示，孩子就讀期間，家長從未反映老師有不當管教，絕無「知情不通報」。

母親難過表示，女兒自從事發後，經常莫名哭泣，有時還會拿剪刀剪破身上的衣服，或是拿鉛筆戳破衣服，問她為何這樣做，她也只說「我不快樂」、「講不出來為什麼」，目前女兒有接受心理治療。母親感慨地說，表姊的兒子日前在另一所幼兒園也遭不當管教造成腦震盪，「為什麼我們都遇到這樣的事？」，對幼教環境感到失望。