鄧文聰掏空幸福人壽百億判10年 移外役監服刑

鄧文聰。本報資料照片 幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司資產127億元，2017年12月依違反證交法加重背信罪判處有期徒刑10年，併科罰金3億5000萬元確定，發監台北監獄執行；鄧日前申請到外役監服刑，本周獲矯正署核准，最遲本月底移監八德外役監獄。

依矯正署遴選受刑人赴外役監服刑標準，包括「有悛悔實據且身心健康者」、「服有期徒刑超過2個月以上者」、「累進處遇到一定分數者」均有資格申請。

外役監沒有高聳圍牆，舍房如同民宅，管理屬於低密度型，受刑人可以周休2日，國定假日還可以返家；總統府前副秘書長陳哲男、民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、前行政院秘書長林益世、太電前董事長孫道存等政商名流，都曾待過外役監。

鄧文聰涉幸福人壽掏空被判刑10年定讞部分，是他違背職務向渣打銀行質押借款犯行，至於鄧另向境外EFG銀行質押借款案，被最高法院發回台灣高等法院更審。

最高檢察署前特偵組指控，鄧文聰、另名前幸福人壽董事長黃正一2007年8月將公司5000萬美元移給EFG銀行成立「STAAP」基金後，向EFG借款2200萬元美金。一審鄧判刑28年、黃判刑9年6月，二審鄧改判26年、併科罰金7億5000萬元，黃獲判無罪，除鄧10年刑期已確定，其餘還在纏訟。