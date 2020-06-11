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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

事業廢棄物回填農地 合法掩護非法移送法辦

中央社 / 高雄11日電

一家合法清運業者涉嫌將事業廢棄物添加預拌混凝土後，違法回填於農牧地，估計每月不法獲利逾400萬元，高雄市環保局聯手檢警在高屏溪水源區查緝不法行徑，將業者移送法辦。

市府環保局廢棄物管理科長曾啟清今天告訴中央社記者，業者違法從事廢棄物回填，環保局配合檢警在5月下旬在高屏溪水源區查緝，估計業者每月獲利400萬元以上；對於不法以涉犯廢棄物清理法第46條第4款罪嫌，向法院申請羈押，並已對張姓負責人羈押禁見。

環保局新聞稿指出，環保及檢警單位在大樹區鄰近高屏溪水源區農牧用地追查不法傾倒，現場查獲業者以環保公司假借再利用的名義，將事業廢棄物添加預拌混凝土回填於農地

查緝專案小組先後搜索數十處工廠及農地，查扣進貨單據、帳冊、合約書等，發現業者為賺取高額廢棄物處理費用，先以人頭方式購買或承租位在高雄市大樹區及屏東縣高樹區等多處農牧用地，挖掘坑洞並將未經處理的污泥、飛灰、底渣及受污染土壤等事業廢棄物添加水泥進行混拌，佯裝製成控制性低強度回填材料（CLSM）作為產品再回填於農牧地上。

環保局現場丈量土坑回填深度超過5公尺，掌握業者不法牟利，檢警認定違法罪嫌重大，將負責人及廠長等人送辦。

環保局指出，環保犯罪手法不斷更新，將配合檢警調取締不法，提醒非法棄置廢棄物將面臨5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；非法棄置案一旦被查獲，行為人除有刑事責任外，也有責任清理廢棄物及污染廠址復原。

廢棄物 高屏溪 農地

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