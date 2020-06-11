花5.6萬買「天堂」9萬鑽 匯錢沒到貨告詐欺

台中市黃姓男子素行不良，曾涉竊盜案遭判刑紀錄，他涉嫌在2018年間3月間在網路遊戲「天堂」，刊登販售9萬顆鑽石的訊息，陳姓玩家看到後，兩人以手機通訊軟體聯絡，約定以台幣5.6萬交易，陳匯款後卻遲遲收不到黃交付遊戲中的虛擬幣，氣得提告詐欺，全案經台中地檢署起訴後，台中地院依法判黃3月徒刑，得易科。

根據判決書，黃姓男子（27歲）在2018年3月14日中午，透過電腦在網路遊戲「天堂」的網站刊登販售虛擬幣9萬顆鑽石的訊息，陳姓男子發現後，以手機通訊軟體與黃約定以匯款的方式，匯款5.6萬餘元交易9萬顆鑽石，未料陳匯款後，遲遲收不到黃在遊戲內交付鑽石，因此憤而提告詐欺。

黃到案後否認有詐欺意圖，辯稱是事後無法聯繫上陳，加上剛好沒有遊戲幣了，所以才沒有即時將遊戲幣轉給陳，全案經台中地檢署調查後，認定黃明知身上並沒有可供交易的遊戲幣，卻刊登販售訊息，涉嫌詐欺，依法起訴。