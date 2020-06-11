好久不見的夏禕 領錢招不到學生挨告要還酬勞

許久未出現在台灣演藝圈的夏禕，被控替位於美國加州的浩瀚私立實驗中學到大陸招生，先領了薪水和公關費後，卻沒有招到學生，未達到雙方約定目標，還出言恐嚇；浩瀚私立實驗中學提告請求夏禕返還不當得利，台北地方法院昨判校方勝訴，夏禕應返還美金1萬6666元、人民幣11萬7462元，可上訴。

浩瀚私立實驗中學成立20餘年，主要收大陸或外國就讀高中的學生；學校提告主張，法定代理人郭子綺委任夏禕擔任藝術總監，到大陸替學校招生，雙方簽訂合約約定夏禕每半年領一次薪水，並依單據核銷公關費用，但夏禕卻自行更改頭銜為「首席代表」，並未依校方規定，私下修改文宣，也沒有拿單據核銷費用，更沒有招到任何學生。

校方主張，郭子綺得知消息後，告知夏禕不得違反規定，但夏禕竟趁郭停留大陸期間，恐嚇報請大陸機關扣留，使郭無法返台，更言語攻擊，夏禕已違反委任義務，去年6月底終止委任關係，提告請求夏禕返還薪水美金1萬6666元、公關費人民幣11萬7462元。

夏禕抗辯，校方沒有禁止她以「首席代表」、「代表」的職銜，文宣印刷前也都有傳給郭子綺看，她才依郭的授權對外宣傳，並無違約；另郭未說明具體違約事由，不符合雙方先前的約定，認為雙方委任關係並未合法終止。

夏禕也認為，她收到解約函後仍持續依約履行職務至2019年9月，領取報酬並無不法，她也否認恐嚇、人身攻擊郭。