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影／侏儒父女賣水果 被罵「身障弱勢全民買單」氣提告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台電大甲溪電廠提供白冷冰棒旁的停車場給社區發展協會使用，當作假日市集，停車場原有傅姓女子、池姓男子在該處設攤，罹患侏儒症的黃姓父女是外地人，近年才到白冷冰棒附近擺攤，因此與傅女起衝突，今年4月中旬時，傅女辱罵黃「社區沒出侏儒」、「身障弱勢全民買單」、「也算我養的」，過程遭民眾錄影後上網，引發網友氣氛，因後來里長協調雙方未果，黃提出妨害名譽告訴，黃今表示，「受到傅女長期霸凌，因此提告」。

黃姓男子表示，原本傅女宣稱要道歉，但後來又不了了之，直說「走法律程序」，他在該處擺攤，都是依照台電的程序，不是隨便擺攤，都有經過台電同意，傅女講話很衝，也沒有佔用傅女的位置，但傅女常在他擺攤時，講一些有的沒有的，例如「你不是當地人」等，後來里長出面協調未果後，他才提出妨害名譽告訴。

據查，4月18日時，在和平區天輪里假日市集擺攤、罹患有侏儒症的黃姓男子與另名擺攤的傅姓女子起糾紛，當時傅女嗆聲「身障弱勢全民買單」、「都是我們在養的」「社區沒有侏儒」等語，驚動警方到場，當時和平區天輪里長劉興水也在現場幫忙緩頰，雙方糾紛的過程也被發布到網路上，引發網友議論，甚至到傅女經營的臉書留言批評。

台中市和平區天輪里長劉興水說，當時就有協調雙方「都是為了一口飯」，建議雙方好好談，不過後方雙方沒有共識，當時傅女情緒是比較激動，不過傅女主要是認為，黃是外地人，後來才到社區內擺攤，且賣的水果也不是當地自產的，會打擊到社區，才會起糾紛，不過後來社區發展協會在8日的時候決議，因現在是水果空窗期，暫時不開放攤商擺攤，也將決議結果，函文給台電做後續評估，是否繼續開放停車場供擺攤使用。

台中市罹患侏儒症的黃姓男子在和平區天輪假日市集擺攤，與其他攤商起衝突，黃狀告妨害名譽，今天出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市罹患侏儒症的黃姓男子在和平區天輪假日市集擺攤，與其他攤商起衝突，黃狀告妨害名譽，今天出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市罹患侏儒症的黃姓男子在和平區天輪假日市集擺攤，與其他攤商起衝突，黃狀告妨害名譽，今天出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市罹患侏儒症的黃姓男子在和平區天輪假日市集擺攤，與其他攤商起衝突，黃狀告妨害名譽，今天出庭。記者陳宏睿／攝影

台電 停車場 霸凌 身障

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