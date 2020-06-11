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未熄菸蒂燒死鄰居4隻貓狗 他慘賠40萬元
賈姓男子被控在家抽菸卻未熄菸蒂引發火災，火勢延燒到鄰居住處，燒死4隻貓狗，鄰居悲痛萬分向法院提告求償；台北地方法院判賈應賠償40萬餘元，可上訴。
鄰居提告主張，她承租台北市某公寓頂加房屋，賈則是她隔壁鄰居；賈2018年11月7日上午6時許在家抽菸，未完全熄滅菸蒂就丟進菸灰缸，導致菸蒂持續蓄熱起火燃燒。
她指出，火勢延燒到她的租屋處，造成家具、電器等損壞，連她飼養的2隻貓、2隻狗也被燒死，她目睹寵物死亡慘狀，出現憂鬱情緒適應障礙症，無法正常工作，且需要另外找房子住，要求賈賠償50萬餘元。
賈經傳喚未到庭也未提出書狀抗辯；法官認為，根據照片、發票及刑事卷證，認為鄰居主張為真，但鄰居請求因寵物死亡而受有精神損害，要求10萬元慰撫金一事，雖然有診斷證明書為證，足以認定鄰居和寵物感情深厚，案發後受有極大痛苦，但此不屬於自身人格權或父母子女配偶間身份法易受侵害，不適用民法規定，認為鄰居請求無理由，因此扣除精神慰撫金後，判賈應賠40萬餘元。
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