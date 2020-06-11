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美妝同業批歐萊德「假天然真化學」可受公評獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

愷達國際企管顧問公司負責人謝楷和，在個人臉書上不斷質疑，知名美髮品牌歐萊德很化學、非全天然，且蝦皮價錢崩盤等，遭提告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，認為謝發言並非憑空捏造，且是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，不起訴。

歐萊德從2006年創立自有品牌，開始研發綠色環保產品，選擇「O’right」作為logo視覺標誌，希望取其讀音「All right」，代表替地球做對的事情，實踐「自然、純淨、環保」綠色理念。

謝男質疑，自稱「全球最綠」企業的歐萊德，產品並非如宣稱的如此天然，去年5月間在個人臉書「Henry Hsieh」公開評論「歐萊德產品很化學」、非全天然，且蝦皮價錢崩盤等言論。

歐萊德認為謝男屬同業惡意抨擊中傷，陸續提告他涉公然侮辱、加重誹謗、妨害信用、違反公平交易法等罪。檢察官調查後，依罪嫌不足於今年2月間給予不起訴處分。

歐萊德再針對謝男今年4月間在臉書上批評「假天然真化學品牌」、「蝦皮價錢都十分低廉」、「店家要小心別被不肖業者給騙了」提出告訴。

據了解，庭訊時謝男否認犯行，還提出許多資料佐證說詞。檢察官認為，謝男也是從事美妝業務之人，依其經驗及專業而認化妝品內仍含化學成分，並非全部都是天然成分，因此對歐萊德宣稱不以為然，尚非全然無憑。

謝男就其自身經歷事項，依個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見或評論，即非無端憑空捏造事實。縱使歐萊德認為尖酸刻薄或誤解其真意而影響名譽，也難因此認定有和誹謗或公然侮辱犯意。

檢方認為， 歐萊德提不出證據證明謝男言論造成公司營收減損，且謝既非以損害他人名譽為唯一目的，符合合理評論原則，又非憑空捏造事實，縱使其批評言詞尖銳，使人感到不快，但並不具真實惡意，不符合構成要件，因此不起訴。

愷達國際企管顧問公司負責人謝楷和，在個人臉書上不斷質疑，知名美髮品牌歐萊德很化學、非全天然，且蝦皮價錢崩盤等，遭提告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，認為謝發言並非憑空捏造，且是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照。
愷達國際企管顧問公司負責人謝楷和，在個人臉書上不斷質疑，知名美髮品牌歐萊德很化學、非全天然，且蝦皮價錢崩盤等，遭提告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，認為謝發言並非憑空捏造，且是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照。

品牌 公然侮辱 檢察官

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