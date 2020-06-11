喪子太慟！他「腦袋空白」奔殯儀館釀車禍 法官沒輕判

高雄市黃姓男子去年逢喪子之痛，驅車奔赴九龍殯儀館，心急在本館路交岔路口左轉，卻迎頭撞上正直行通過的機車，郭姓機車騎士手部骨折、脫臼。橋頭地院今年初依過失傷害罪，判黃男拘役50日，得易科罰金；然而，黃男上訴請求輕判，悲痛地說，事故當天，兒子病逝，「腦袋一片空白，只希望可以跟上移靈車」，仍被法官駁回確定。

黃男上訴表示，事發當天，兒子才不幸因病過世，因要跟隨靈車隊將遺體送到殯儀館，才會行經本館路，路程中腦袋還是一片空白，「只希望可以跟上移靈車」，一時沒注意車況才會出車禍，希望法官憫恕；他還說，強制汽車責任險已給付受傷的郭姓騎士，並非完全沒填補損害，請求法官從輕量刑並給予緩刑機會。

然而，簡易庭法官認為，駕駛人無論情緒怎麼起伏，都應該謹慎行車，才能確保其他用路人安全；不論黃男當下是否受喪子之痛影響才會釀車禍，都不影響他身為駕駛人應盡的注意義務，自然不能以此做為從輕量刑理由。再者，簡易庭法官指出，除了汽車責任險給付外，黃男本身並沒有合理賠償郭姓騎士，也沒獲得原諒，駁回黃上訴，全案確定。

起訴指出，黃男去年1月25日晚間7點多時，開車沿本館路行駛，因要左轉前往九龍殯儀館，在本館路涵洞交岔路口貿然左轉，迎頭撞上直行機車；郭姓機車騎士右手遠端橈骨骨折、右手中指近端指肩關節脫臼。檢警調查，黃男未禮讓直行車，郭姓機車騎士也有超速行駛，雙方各有肇事責任。