快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳4工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫韓國瑜拉票宴客 5台商裁定續限境8個月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等人被控在大陸宴請台商、幫高雄市長韓國瑜拉票，依違反選罷法起訴。法官日前開庭，林懷等聲請解除限制出境，台北地院審理，裁定林懷、佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞5人限制出境8個月。可抗告。

林懷日前開庭否認犯罪，他供稱，餐會是例行性活動，鼓勵台商踴躍返台投票，不過，台商可以自行選擇支持藍或綠的候選人；林懷說，他在大陸有事業，卻被本案和新冠肺炎疫情影響，希望法官能解除限制出境處分，讓他赴大陸維繫事業。

此外，佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞等4名被告也委任律師出庭答辯，否認犯罪，並向法官聲請解除限制出境處分。

台北地院裁定書指出，林懷、佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞5人雖然否認犯行，但卷內有31名證人證述明確，並有相關書證、被告間行動電話內「微信」通訊軟體的對話截圖等犯罪證據，可證明林懷等5人犯罪嫌疑重大。

法官認為，依林懷等人的供述可知，他們都在大陸地區工作，偵查中被檢察官限制出境前，多數時間在海外，有親人在大陸地區，林懷等5人有建立經濟與社會網絡關係的能力，若不配合審判，有逃匿出境的高度可能。

裁定說，林懷等5人犯3年以上重罪，對他們限制出境、出海，固然讓他們權益受影響，但與國家司法權權衡相比，已屬最小侵害處分，裁定5人即起限制出境、出海8個月。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

台商 韓國瑜 新冠肺炎

延伸閱讀

影／民主監督聯盟呼籲韓國瑜勇敢站出來 613如期上凱道

韓國瑜去職後將出任黨職？ 國民黨：後續仍會重用韓

最後上班日 韓國瑜下午舉行道別音樂會

批韓國瑜泯滅人性 孫大千幫腔：黃捷才是台灣民主毒瘤

相關新聞

幫韓國瑜拉票宴客 5台商裁定續限境8個月

大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等人被控在大陸宴請台商、幫高雄市長韓國瑜拉票，依違反選罷法起訴。法官日前開庭，林懷等...

死人錢也賺！收賄破700萬 屏檢起訴5名殯儀館員工

屏東縣屏東市立殯儀館於2015年遭民眾檢舉館內員工收賄賂，屏東地方法院檢察署隨即展開調查，並將殯儀館5名員工以犯貪污治罪...

涉水上基地等公共工程採購弊案 花蓮教育處長遭聲押

花蓮地檢署昨天指揮法務部東部機動工作站、高雄市調處，搜索教育處及住所等7處，約談教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德...

未熄菸蒂燒死鄰居4隻貓狗 他慘賠40萬元

賈姓男子被控在家抽菸卻未熄菸蒂引發火災，火勢延燒到鄰居住處，燒死4隻貓狗，鄰居悲痛萬分向法院提告求償；台北地方法院判賈應...

追謚「永遠的榮譽議長」藍綠起紛爭 許崑源家人今婉謝

高雄市議會日前黨團協商要追謚已故議長許崑源為「永遠的榮譽議長」，民進黨議員高閔琳公開反對，民進黨團和國民黨團並因此有所爭...

美妝同業批歐萊德「假天然真化學」可受公評獲不起訴

愷達國際企管顧問公司負責人謝楷和，在個人臉書上不斷質疑，知名美髮品牌歐萊德很化學、非全天然，且蝦皮價錢崩盤等，遭提告妨害...

喪子太慟！他「腦袋空白」奔殯儀館釀車禍 法官沒輕判

高雄市黃姓男子去年逢喪子之痛，驅車奔赴九龍殯儀館，心急在本館路交岔路口左轉，卻迎頭撞上正直行通過的機車，郭姓機車騎士手部...

屏東縣萬丹鄉涉工程採購弊案 鄭姓主秘等4人聲押

屏東縣萬丹鄉公所疑涉嫌工程採購弊案，廉政署接獲檢舉發現，萬丹鄉公所舉辦紅豆節有爭議，深入追查發現，工程採購案疑有出現弊端...

桃檳榔攤賭場疫情解封開張 外配主持人招客狂賭百萬

疫情大解封後，桃園市觀音區一棟民宅以檳榔攤當店面掩護、私自經營地下賭場，嫁來台灣35歲的越南籍外配朱姓女子負責經營，悄悄...

花蓮教育處長涉弊遭聲押 徐榛蔚：全力協助

花蓮縣李姓教育處長涉採購弊案，今遭檢方聲請羈押。縣長徐榛蔚表示，李處長非常認真負責，對教育非常有理念和遠見，一年多的任期...

19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 竟押人上山凌虐又性侵

新北市19歲陳姓男子追求大他5歲的「姊姊」遭拒絕，覺得沒面子，今年竟夥同6男1女將女子強押至烏來山區，強逼脫光衣服毆打虐...

吵架情緒失控拿皮帶狂抽女友 男判拘役40日

35歲曾姓男子與女友交往多時，去年11月兩人因細故發生爭吵，曾在盛怒之下，竟拿皮帶狂抽女友，又徒手毆打，把女友打得渾身是...

熱門新聞

台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 21歲凶嫌落網

10歲女童淡江中學前遭男高中生持刀攻擊 背部劃傷濺血

黃捷淚灑許崑源靈堂 北漂正妹質疑背後有高人指點

影／找不到女兒 調監視器發現從9樓墜樓

韓國瑜提鄭南榕比許崑源 黃捷轟：泯滅人性、民主毒瘤

影／許崑源妻子首度對外談話 盼放下仇恨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。