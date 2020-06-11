幫韓國瑜拉票宴客 5台商裁定續限境8個月

大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等人被控在大陸宴請台商、幫高雄市長韓國瑜拉票，依違反選罷法起訴。法官日前開庭，林懷等聲請解除限制出境，台北地院審理，裁定林懷、佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞5人限制出境8個月。可抗告。

林懷日前開庭否認犯罪，他供稱，餐會是例行性活動，鼓勵台商踴躍返台投票，不過，台商可以自行選擇支持藍或綠的候選人；林懷說，他在大陸有事業，卻被本案和新冠肺炎疫情影響，希望法官能解除限制出境處分，讓他赴大陸維繫事業。

此外，佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞等4名被告也委任律師出庭答辯，否認犯罪，並向法官聲請解除限制出境處分。

台北地院裁定書指出，林懷、佟建華、莊垣漳、沈斌、蔣明霞5人雖然否認犯行，但卷內有31名證人證述明確，並有相關書證、被告間行動電話內「微信」通訊軟體的對話截圖等犯罪證據，可證明林懷等5人犯罪嫌疑重大。

法官認為，依林懷等人的供述可知，他們都在大陸地區工作，偵查中被檢察官限制出境前，多數時間在海外，有親人在大陸地區，林懷等5人有建立經濟與社會網絡關係的能力，若不配合審判，有逃匿出境的高度可能。