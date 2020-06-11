桃檳榔攤賭場疫情解封開張 外配主持人招客狂賭百萬

疫情大解封後，桃園市觀音區一棟民宅以檳榔攤當店面掩護、私自經營地下賭場，嫁來台灣35歲的越南籍外配朱姓女子負責經營，悄悄招攬熟客聚賭，大園警方昨天持法院搜索票上門，逮捕朱女和10名男女賭客，當場查扣賭金近百萬元，警方發現5男5女賭客，其中3女是朱女同鄉的越南籍外配。

大園警方今天上午指出，疫情解封，室內賭博犯罪悄悄增加，警方據報這棟藏身觀音區中山路一棟民宅的地下賭場，以販售檳榔攤掩護，近日疫情緩和悄悄營業，朱女招攬熟客聚賭時，往往關上鐵門，更在屋內架設監視器監控民宅屋外一舉一動防範，警方監控數日後行動。