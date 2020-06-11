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桃檳榔攤賭場疫情解封開張 外配主持人招客狂賭百萬
疫情大解封後，桃園市觀音區一棟民宅以檳榔攤當店面掩護、私自經營地下賭場，嫁來台灣35歲的越南籍外配朱姓女子負責經營，悄悄招攬熟客聚賭，大園警方昨天持法院搜索票上門，逮捕朱女和10名男女賭客，當場查扣賭金近百萬元，警方發現5男5女賭客，其中3女是朱女同鄉的越南籍外配。
大園警方今天上午指出，疫情解封，室內賭博犯罪悄悄增加，警方據報這棟藏身觀音區中山路一棟民宅的地下賭場，以販售檳榔攤掩護，近日疫情緩和悄悄營業，朱女招攬熟客聚賭時，往往關上鐵門，更在屋內架設監視器監控民宅屋外一舉一動防範，警方監控數日後行動。
警方表示，這棟檳榔攤民宅的地下賭場十分隱密小心，因進出男女複雜，警方據報監控見時機成熟，持法院搜索票突襲，當場逮捕朱女及10名男女賭客，現場查扣抽頭金、賭資約99萬元、骰子賭具，賭客年紀最大62歲、越南外配年紀最輕30歲，警訊後將朱女依違反賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，10名賭客依違反社維法裁罰。
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