花蓮教育處長涉弊遭聲押 徐榛蔚：全力協助

花蓮縣李姓教育處長涉採購弊案，今遭檢方聲請羈押。縣長徐榛蔚表示，李處長非常認真負責，對教育非常有理念和遠見，一年多的任期裡，對縣府很多智慧教育和科技教育學程，推動得非常好，全案現在還在司法階段，縣府和她個人會全力支持、協助李姓處長。

李姓處長今遭聲押的消息傳出，也震撼花蓮教育界，不少校長、老師認為他個性誠懇、謹慎，不像是會捲入採購弊案的人，對於遭到聲押，非常驚訝。

檢方指出，教育處發包的水上訓練基地等公共工程採購案涉有弊案，經長期蒐證後，昨天上午7時由花蓮地檢署檢察官指揮高雄市調查處及東部地區機動工作站發動搜索7處、約談10人。

經檢察官漏夜偵訊後，全案疑似涉及洩密、違反貪污治罪條例等罪嫌，並認李姓教育處長及花蓮縣體育會汪姓理事長犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向花蓮地院聲請羈押，其餘包括廠商等人分別以10萬元至50萬元不等交保。

縣長徐榛蔚今天在議會定期會備詢，被媒體問到有關檢調偵辦方向包括總經費約7000萬元鯉魚潭水上運動基地、以及去年完工的德興棒球場整修工程涉弊，徐榛蔚表示，她了解，德興棒球場案已在辦結算，水上運動訓基地日前才動土。