死人錢也賺！收賄破700萬 屏檢起訴5名殯儀館員工

屏東縣屏東市立殯儀館於2015年遭民眾檢舉館內員工收賄賂，屏東地方法院檢察署隨即展開調查，並將殯儀館5名員工以犯貪污治罪條例罪嫌起訴，另有20名殯葬業者及其員工，以涉犯貪污治罪條例與對公務員職務行為行賄罪嫌而諭知緩起訴處分。

屏檢表示，這5名殯儀館內的員工於2006年便開始串通辦理遺體火化的職務，其中一名員工還在2010年找了另外兩名非公務員身分的人員，出面向殯葬業者收取每具遺體火化的1千元費用，隨後並按照比例分配給其他人。

根據從2006年1月至2015年10月14日為止，估計個別收取的犯罪金額為702萬元、706萬4千元、551萬2千元、266萬4千元、以及161萬8千元賄款。

此外，還有殯葬業者利用死者家屬希望能否預約特定日期與時間火化遺體的方式，以每具遺體兩千元來賄賂殯葬人員安排加爐或插爐。