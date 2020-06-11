19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 竟押人上山凌虐又性侵

新北市19歲陳姓男子追求大他5歲的「姊姊」遭拒絕，覺得沒面子，今年竟夥同6男1女將女子強押至烏來山區，強逼脫光衣服毆打虐待，不僅霸王硬上弓，拍裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子趁找當鋪借款之際落跑至板橋區，仍被陳堵到，二度當街押人上山區毆打。警方接獲民眾報案，以車追人救出被害女子。將陳男等8人依妨害性自主、妨害風化、恐嚇取財、傷害、兒少性剝削等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據了解，19歲陳姓男子有意追求在醫院上班的24歲女子，今年4月邀約女子與友人到新莊區聚會，陳男獻殷勤想開車送女子返家遭絕，自覺沒面子，事隔兩天，涉嫌夥同6男1女等人，分乘3輛汽車，趁女子下班時，將人押至烏來山區強逼脫光衣服毆打虐待，不僅霸王硬上弓。

女子還遭拍裸照要脅，索討10萬元「紅包」，被害女子身上沒錢，陳男等人將人押至北市文山區找當鋪借款時，被害女子趁隙落跑搭計程車至板橋區，仍被陳男等人尾隨堵到，當街二度押上車帶至中和山區毆打。