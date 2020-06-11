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吵架情緒失控拿皮帶狂抽女友 男判拘役40日

聯合報 / 記者王駿杰黃瑞典／新竹即時報導

35歲曾姓男子與女友交往多時，去年11月兩人因細故發生爭吵，曾在盛怒之下，竟拿皮帶狂抽女友，又徒手毆打，把女友打得渾身是傷，驗傷報警，怒告曾傷害；新竹地院審理終結，依傷害罪，判曾拘役40日。

據悉，去年11月17日晚間，曾和女友在市區住處發生爭吵，兩人越吵越激動，曾竟直接開扁，拿皮帶狂抽女友，又徒手毆打，造成女友四肢多處瘀傷以及挫傷。

女友控訴，曾用皮帶抽打她後，就將她拉至房間強脫衣褲，還威脅要對家人不利，導致她不敢反抗遭性侵。但曾卻稱，當天因情緒失控，才會毆打女友，卻沒恐嚇他，且兩人大吵後，根本就不會想和對方發生性行為。

法官調查，女友是於案發數日後才報案，無從採集下體檢體送驗，確認有無曾的DNA，再者，女友稱遭性侵後，曾讓她自行外出買晚餐，之後再返回曾住處，這與一般成年被害人遭性侵害後想遠離或斷絕加害者接觸的反應不同，且女友之後去醫院驗傷，也未提及遭性侵。

法官認，曾不思理性解決糾紛，就傷害女友，侵害對方身體法益，顯見其自制能力不佳，考量曾坦承犯行，審酌依傷害罪，判曾拘役40日，易科罰金4萬元。

35歲曾姓男子與女友交往多時，去年11月兩人因細故發生爭吵，曾在盛怒之下，竟拿皮帶狂抽女友，又徒手毆打，把女友打得渾身是傷。圖／報系資料照
35歲曾姓男子與女友交往多時，去年11月兩人因細故發生爭吵，曾在盛怒之下，竟拿皮帶狂抽女友，又徒手毆打，把女友打得渾身是傷。圖／報系資料照

性侵 傷害罪 新竹

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