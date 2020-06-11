涉水上基地等公共工程採購弊案 花蓮教育處長遭聲押

花蓮地檢署昨天指揮法務部東部機動工作站、高雄市調處，搜索教育處及住所等7處，約談教育處長李裕仁、花蓮縣體育會理事長汪錦德等10人，經過一夜複訊後，今天李裕仁、汪錦德遭聲押，遭約談的張姓男子以10萬元交保，邱姓男子則以50萬元交保候傳，侯姓教練訊後請回。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，日前接獲情資檢舉，花蓮縣政府教育處轄下，針對水上訓練基地等公共工程，疑似涉有弊案，經過長期蒐證後，昨天檢察官持搜索票，指揮調查局、東機站及高雄市調處，搜索教育處辦公室等7處，李姓處長、汪姓理事長等10人到案。

經檢察官漏夜偵訊後，認為全案疑似涉及洩密，以及違反貪汙治罪等罪嫌，認為李姓、汪姓犯罪嫌疑重大，有勾串證人、共犯及煙滅證據之虞，向花蓮地方法院聲請聲押，其餘人員以10萬元至50萬元交保候傳。

陳旭華指出，現階段調查與水上訓練基地等3個採購案相關工程有關，包括設計監造標、營建標等，另2個採購案是跟棒球場相關的案件，3個採購案金額加起來有8、9百萬元，具體貪汙金額尚在查證中，現階段不方便透露，初步調查有洩漏採購案資訊，正朝收受回扣的方向偵辦中，相關證據還在進一步查證中。

採購案是否跟全民運有關？陳旭華說，不是本案調查的重點，相關場館是否將來作為全民運的場館，還要由花蓮縣政府做認定跟說明。至於是否會停工，還是要由相關主管單位認定，原則上檢調機關不會因為調查採購案而勒令停工。