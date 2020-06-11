20年後終於無罪定讞 謝志宏：終於可以展開新的人生

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院合議庭上月逆轉判謝無罪，檢方未上訴定讞，謝志宏經律師涂欣成轉告這個好消息，直呼「很開心」，謝志宏說，終於可以展開新的人生，也終於不煎熬、能夠放下，此後人生自由自在了。

涂欣成也希望謝志宏從此以後可以好好過自己的生活。涂及律師團感謝監察院重新調查此案，台南高分檢檢察官聲請再審 ，經台南高分院公平的審判，讓謝志宏的冤案終於可以獲得平反。