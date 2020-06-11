懷疑水餃被摻毒 思覺失調症兒重拳打死八旬母判18年
患思覺失調症的古姓男子懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，事後找葬儀社處理後事，行徑才曝光。宜蘭地院考量古犯案時精神狀況受病症影響而減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判18年徒刑，刑後監護5年。案經上訴，高等法院今駁回；古聽完宣判後直稱「我只有打兩拳」，訴苦自己無辜、冤枉。
古（59歲）2018年9月11日下午打電話請葬儀社處理母親（86歲）後事，因無死亡證明，葬儀社轉報警方處理。警方發現古母頭部有外傷，追查發現古涉毆母致死。
古姓男子因精神疾病需長期服藥，警詢時，他先是稱母親吃東西噎死，員警提出質疑後，改辯10日下午發現母親包的韭菜水餃「嗆鼻」，懷疑母親在水餃裡摻毒害他而與母親口角，因情緒激動揮拳擊倒母親。他說，沒理會倒地的母親，隔天下午才發現已經死亡多時。
古的親友表示，古發病時會情緒不穩打人，十多年前曾持刀要殺母親，弟弟發現後想奪刀卻被砍傷，古母逃過一劫，弟弟受不了便自己搬出去住，家中只剩下古與母親同住。弟弟接獲消息後只回應「十多年前就發生過了…」。
鄰居說，古得長期服藥，除了自己煮的食物，連母親煮的東西也不願意吃；古一停藥病情就加重，事發前不久才見古母拄著拐杖匆忙去醫院拿藥，詎料發生憾事。
高等法院今維持一審刑度，古則喊冤說自己無辜，語無倫次地說「我只打5下、『兩拳』，他們打了83拳....」，隨即被押返看守所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言