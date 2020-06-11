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懷疑水餃被摻毒 思覺失調症兒重拳打死八旬母判18年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

思覺失調症的古姓男子懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，事後找葬儀社處理後事，行徑才曝光。宜蘭地院考量古犯案時精神狀況受病症影響而減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判18年徒刑，刑後監護5年。案經上訴，高等法院今駁回；古聽完宣判後直稱「我只有打兩拳」，訴苦自己無辜、冤枉。

古（59歲）2018年9月11日下午打電話請葬儀社處理母親（86歲）後事，因無死亡證明，葬儀社轉報警方處理。警方發現古母頭部有外傷，追查發現古涉毆母致死。

古姓男子因精神疾病需長期服藥，警詢時，他先是稱母親吃東西噎死，員警提出質疑後，改辯10日下午發現母親包的韭菜水餃「嗆鼻」，懷疑母親在水餃裡摻毒害他而與母親口角，因情緒激動揮拳擊倒母親。他說，沒理會倒地的母親，隔天下午才發現已經死亡多時。

古的親友表示，古發病時會情緒不穩打人，十多年前曾持刀要殺母親，弟弟發現後想奪刀卻被砍傷，古母逃過一劫，弟弟受不了便自己搬出去住，家中只剩下古與母親同住。弟弟接獲消息後只回應「十多年前就發生過了…」。

鄰居說，古得長期服藥，除了自己煮的食物，連母親煮的東西也不願意吃；古一停藥病情就加重，事發前不久才見古母拄著拐杖匆忙去醫院拿藥，詎料發生憾事。

高等法院今維持一審刑度，古則喊冤說自己無辜，語無倫次地說「我只打5下、『兩拳』，他們打了83拳....」，隨即被押返看守所。

古姓思覺失調症病患懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，宜蘭地院依殺害直系血親尊親屬罪判他18年徒刑，刑後監護5年。案經上訴，高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影
古姓思覺失調症病患懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，宜蘭地院依殺害直系血親尊親屬罪判他18年徒刑，刑後監護5年。案經上訴，高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

下毒 思覺失調症

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