「總統表哥」無罪 要大同經營者不要走偏鋒出奧步

大同公司不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥為爭取經營權，透過接受媒體訪問、開記者會、提聲明書等方式貶抑大同公司和旗下公司，自訴誹謗、加重誹謗、妨害信用罪。台北地院去年11月判王無罪，大同上訴，台灣高等法院今維持原判決，駁回確定。

王透過律師發表聲明，希望公司經營者不要走偏鋒、要遵守法令，全文如下：

1.感謝法官明察事實還我清白。大同曾經是國貨的代名詞，讓台灣人引以為傲的象徵，但現在一再變成公司治理的負面教材，光環不在，令人心痛惋惜。

2.新的團隊如果能在本月底的股東會取得經營權，一定會努力興利除弊、調整策略、改善體質，努力為股東創造最大利潤。