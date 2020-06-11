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「總統表哥」無罪 要大同經營者不要走偏鋒出奧步
大同公司不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥為爭取經營權，透過接受媒體訪問、開記者會、提聲明書等方式貶抑大同公司和旗下公司，自訴誹謗、加重誹謗、妨害信用罪。台北地院去年11月判王無罪，大同上訴，台灣高等法院今維持原判決，駁回確定。
王透過律師發表聲明，希望公司經營者不要走偏鋒、要遵守法令，全文如下：
1.感謝法官明察事實還我清白。大同曾經是國貨的代名詞，讓台灣人引以為傲的象徵，但現在一再變成公司治理的負面教材，光環不在，令人心痛惋惜。
2.新的團隊如果能在本月底的股東會取得經營權，一定會努力興利除弊、調整策略、改善體質，努力為股東創造最大利潤。
3.特別呼籲公司經營者要以經營績效和股權實力，爭取為股東服務的機會，不要走偏鋒出奧步，能夠遵守法令，和改革派股東來一場君子之爭，也為社會樹立好的榜樣。
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