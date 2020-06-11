大同自訴「總統表哥」誹謗、妨害信用 無罪確定

大同公司不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥為爭取經營權，透過接受媒體訪問、開記者會、提聲明書等方式貶抑大同公司和旗下公司，自訴誹謗、加重誹謗、妨害信用罪。台北地院去年11月判王無罪，大同上訴，台灣高等法院今維持原判決，駁回確定。

大同公司經營權之爭持續，王光祥日前收到兩顆子彈，台北市警方獲報後逮獲兩嫌，犯嫌稱單純是因看不慣王光祥的作為，才自己找兩顆子彈恐嚇對方。

創立於1918年的大同公司旗下有中華映管、綠能科技、福華電子等公司，以電子工業為業務核心，版圖跨半導體、通路、營造及貿易。大同表示，集團下有眾多資產，其中土地開發效益更是被外界最為看好的資產，外界覬覦公司經營權已久，不乏以貶抑大同公司和經營團隊信譽的方式謀圖經營權。

大同指控王光祥在2018、2019年間說出「林郭（指大同董事長林郭文艷）早已無法專業經營大同公司，近十年來只會賣祖產補公司虧損，不見任何具有實質效益的前瞻性投資，僅空喊口號，恐淪為用『口水治理公司』。」、「華映和綠能爆出財務危機，是想嚇跑市場派股東」、「大同經營層決定直接賣土地，是『不恰當』的」，有加重誹謗、妨害信用意圖。

不過王光祥否認有大同臚列的犯行，像是「幕後黑幕重重」、「無異將黃金當廢鐵賣」、「股東不能讓持股僅7％都不到，且非房地產開發專業之大同公司董事會一意孤行」等話都不是他講的。律師辯護王指訴都是事實，且是出於善意的意見表達，目的在保護大同公司所有股東權益、利益，大同應提告的是那些亂搞的經營階層，而不是針砭缺失的人。

北院認為，王光祥的發言是本於個人價值判斷就可受公評之事適當評論，主觀上沒有妨害名譽故意，大同公司的舉證不足以證明他犯罪。此外，妨害信用罪須是以散布流言或施用詐術的方法，來損害他人在社會上的經濟評價才能成立，而「流言」指的是「捏造之語」，內容要是故意虛捏，北院認為王不是空口胡言，判他無罪。