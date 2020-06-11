歸仁雙屍命案死刑犯無罪定讞 當年承辦警強調問心無愧

台南歸仁雙屍命案被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，再審逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，今全案定讞。當年承辦員警表示，當年第一時間謝志宏承認他在現場，辯稱只是「把風」完全沒動手，由此可證並非路過不相干的第三人，自認過程沒有不當之處。

承辦員警說，所有偵訊資料都已交給法院審理 ，「案發至今已過了20年，警方偵訊錄音帶後來為什麼會消失，也無從追究，現在的司法認定完全不同，也無話可說，只能尊重，但自認問心無愧」。

死者親友得知謝志宏無罪，不願多表示意見，只希望「不再被打擾，請各界還給死者家屬平靜生活」。