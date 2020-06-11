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歸仁雙屍命案死刑犯無罪定讞 當年承辦警強調問心無愧
台南歸仁雙屍命案被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，再審逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，今全案定讞。當年承辦員警表示，當年第一時間謝志宏承認他在現場，辯稱只是「把風」完全沒動手，由此可證並非路過不相干的第三人，自認過程沒有不當之處。
承辦員警說，所有偵訊資料都已交給法院審理 ，「案發至今已過了20年，警方偵訊錄音帶後來為什麼會消失，也無從追究，現在的司法認定完全不同，也無話可說，只能尊重，但自認問心無愧」。
死者親友得知謝志宏無罪，不願多表示意見，只希望「不再被打擾，請各界還給死者家屬平靜生活」。
轟動全台的雙屍命案死刑犯謝志宏逆轉無罪，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝志宏殺害陳女與張姓老農的證詞可信度有疑，上月15日引用宋慈「洗冤集錄」內容，改判無罪，因為檢方未再上訴全案定讞。
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