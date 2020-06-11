快訊

南韓閨蜜干政案塵埃落定！崔順實終審獲判18年、罰款近5億

疑課業壓力大！10歲女童排隊量體溫 遭淡江高中生持刀刺傷背部

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歸仁雙屍案9次判死 謝志宏逆轉無罪檢未上訴定讞

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝志宏殺害陳女與張姓老農的證詞可信度有疑，上月15日引用宋慈「洗冤集錄」，逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，全案定讞。

41歲的謝志宏聽到合議庭諭知無罪，當庭紅了眼眶說「謝謝你們」，步出法院時，特地向台南高分院鞠躬致意，感謝司法還他清白，也感謝冤獄平反協會救援夥伴一路相伴與支持；謝媽媽也紅了眼眶，不斷致謝。

2000年6月24日凌晨，18歲陳姓女子在台南縣歸仁遭人性侵、砍殺48刀致死，目擊的老農張清木也遭滅口，警方查出郭俊偉行凶，郭向警方咬出謝志宏是共犯；警詢時，謝曾自白犯罪，後來翻供說認罪自白是被刑求的結果，但過去歷審都未被採信，9度被判死刑，最高法院2011年5月判處郭、謝死刑，褫奪公權終身定讞。

謝志宏不斷喊冤，家人四處求助，台南高分檢前年重啟調查發現，當年警方隱匿謝志宏所寫的行蹤稿，警詢自白錄音帶迄今找不到，加上法醫研究所的新鑑定報告，檢方根據這三項新事證聲請再審，台南高分院去年裁准再審；從案發當天至上月15日，共歷經7262天，謝終於聽到無罪判決。

台南高分院上月15日引用宋慈「洗冤集錄」，逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，全案定讞。圖／本報資料照
台南高分院上月15日引用宋慈「洗冤集錄」，逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，全案定讞。圖／本報資料照

死刑 命案 司法

延伸閱讀

蘇炳坤用了一輩子，來證明一件無關他的事

僅12個座位、還能肩頸按摩！ 今夏越南[峴港-歸仁]最時尚豪華鐵道旅行 七月正式啟動

歸仁雙屍案9次判死 謝志宏逆轉無罪

歸仁雙屍命案老農枉死家屬不多談 在押主嫌郭俊偉平靜

相關新聞

歸仁雙屍案9次判死 謝志宏逆轉無罪檢未上訴定讞

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的...

20年後終於無罪定讞 謝志宏：終於可以展開新的人生

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院合議庭上月逆轉...

懷疑水餃被摻毒 思覺失調症兒重拳打死八旬母判18年

患思覺失調症的古姓男子懷疑母親在韭菜水餃裡下毒，揮拳毆死母親，事後找葬儀社處理後事，行徑才曝光。宜蘭地院考量古犯案時精神...

歸仁雙屍命案死刑犯無罪定讞 當年承辦警強調問心無愧

台南歸仁雙屍命案被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，再審逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，今全案定讞。當年承辦員警表示，當年第一時...

謝寒冰質疑陳菊電費2月12萬遭告加重誹謗 他無罪確定

名嘴謝寒冰指陳菊擔任高雄市長時的官邸電費兩個月12萬元、市府處理氣爆案騙災民接受代位求償，陳菊自訴謝加重誹謗；台北地院認...

「總統表哥」無罪 要大同經營者不要走偏鋒出奧步

大同公司不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥為爭取經營權，透過接受媒體訪問、開記者會、提聲明書等方式貶抑大同公司...

大同自訴「總統表哥」誹謗、妨害信用 無罪確定

大同公司不滿有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥為爭取經營權，透過接受媒體訪問、開記者會、提聲明書等方式貶抑大同公司...

渣男喊「兩個都要」 女友罵「你有被虐傾向」挨告無罪

曹姓男子劈腿，黃姓女友至曹家「堵人」未果，被控傳「你去死啦，要找你媽媽出面嗎？」、「我有衝動想去你家門口大聲喊你劈腿，介...

採購涉弊 花縣教育處長被約談

花蓮縣政府教育處被檢舉近年至少三個採購案涉弊，檢調單位昨天搜索教育處，約談教育處長李裕仁等人，漏夜釐清全案是單純的違反政...

花蓮教育處、體育會採購案涉弊 處長：配合調查

花蓮縣教育處李裕仁、縣體育會汪姓理事長等人今遭檢調搜索、約談。據了解，涉及的案子疑似與「水上運動訓練基地工程」有關，約談...

「cat紙袋人」拍影片教人捷運逃票 北捷開罰了！

網紅「cat紙袋人」近日上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，在網路掀起討論，市長柯文哲日前也批評，對方是非觀念偏差，並指示警...

花蓮教育處、體育會涉水上基地弊案 陸續移送地檢複訊

花蓮縣教育處李姓處長、縣體育會張姓理事長等多人今遭檢調搜索、約談。據了解，涉及的案子疑似與「水上運動訓練基地工程」有關，...

熱門新聞

台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 21歲凶嫌落網

屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

影／找不到女兒 調監視器發現從9樓墜樓

黃捷淚灑許崑源靈堂 北漂正妹質疑背後有高人指點

10歲女童淡江中學前遭男高中生持刀攻擊 背部劃傷濺血

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。