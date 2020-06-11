歸仁雙屍案9次判死 謝志宏逆轉無罪檢未上訴定讞

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的警詢錄音帶消失，且同案共犯郭俊偉證述謝志宏殺害陳女與張姓老農的證詞可信度有疑，上月15日引用宋慈「洗冤集錄」，逆轉改判謝無罪；檢方未上訴，全案定讞。

41歲的謝志宏聽到合議庭諭知無罪，當庭紅了眼眶說「謝謝你們」，步出法院時，特地向台南高分院鞠躬致意，感謝司法還他清白，也感謝冤獄平反協會救援夥伴一路相伴與支持；謝媽媽也紅了眼眶，不斷致謝。

2000年6月24日凌晨，18歲陳姓女子在台南縣歸仁遭人性侵、砍殺48刀致死，目擊的老農張清木也遭滅口，警方查出郭俊偉行凶，郭向警方咬出謝志宏是共犯；警詢時，謝曾自白犯罪，後來翻供說認罪自白是被刑求的結果，但過去歷審都未被採信，9度被判死刑，最高法院2011年5月判處郭、謝死刑，褫奪公權終身定讞。