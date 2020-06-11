渣男喊「兩個都要」 女友罵「你有被虐傾向」挨告無罪

曹姓男子劈腿，黃姓女友至曹家「堵人」未果，被控傳「你去死啦，要找你媽媽出面嗎？」、「我有衝動想去你家門口大聲喊你劈腿，介紹小三給鄰居知道，讓大家知道他是小三鳩占鵲巢」訊息恐嚇。檢方訊後起訴，台北地院認為曹稱「不至於畏懼」，判黃女無罪。高等法院認為曹另結新歡、拖欠債務，黃女才傳訊息，不認為是恐嚇，駁回檢方上訴。

去年1月30日，黃女前往台北市文山區曹家堵人，但黃未現身。她被控透過LINE連續傳送「你也被控制不敢外出，不能賺錢，還聯合她欺負我，想始亂終棄，看你還有臉住下去嗎」、「要我等多久，請回應我。真的不下來嗎？我在樓下。就耗吧，不見不散」、「如果你不好處理她的事，我會學她一樣衝到你家住個幾天，不准你外出，不准接她的電話，我會學她對你的方式做，如果你敢罵我你試試看，你可以忍受她這樣，也要能忍受我這樣。你應該是受得了吧。否則你不會讓她這樣，因為你有被虐待的傾向」訊息，曹覺得「心生畏懼」而提告。

黃女不否認LINE的文字是她傳的，但解釋這些文字並非去年1月30日所傳送，而是2018年9月、10月間，為催討曹積欠她朋友的債務和質疑他另有小三。黃女說，當時和曹仍是男女朋友，分手前男女朋友口角，吵架的話難免比較重，但無恐嚇之意，況且對話過程中曹也指責她，可見他沒有心生畏懼。

高等法院指出，黃女傳的這些簡訊是否有通知加惡害之意且讓人心生畏怖，是本案的關鍵。曹對於「被堵」當天，黃女是否有撂人？他答「沒看見」，高院認為曹連黃女是不是有到他家堵人？未果而傳簡訊？這些答案曹都不能確定，黃女的辯詞有可能是真的。

黃女表示，曹劈腿，她表示要退出，曹說「兩個女人都要」，但曹一直欠錢不還又耍賴，常常要她幫忙處理，才會傳這些簡訊。在分手後，黃女和曹仍有互動，2018年間還一起去花東旅遊，曹是否有因簡訊內容而感到害怕？因曹都自承「不至於會害怕」，高院也認為女方沒有說謊。