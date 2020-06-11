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採購涉弊 花縣教育處長被約談

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮報導

花蓮縣府教育處長李裕仁（紅衣者）昨天深夜十時許被調查員送到花蓮地檢署接受檢察官偵訊。 記者王思慧／攝影
花蓮縣府教育處長李裕仁（紅衣者）昨天深夜十時許被調查員送到花蓮地檢署接受檢察官偵訊。 記者王思慧／攝影

花蓮縣政府教育處被檢舉近年至少三個採購案涉弊，檢調單位昨天搜索教育處，約談教育處長李裕仁等人，漏夜釐清全案是單純的違反政府採購法或有收回扣等貪汙弊端。據了解，其中一案為上月開工的「水上運動訓練基地工程」。

花蓮縣政府上月二十四日在鯉魚潭潭北廣場辦理水上運動訓練基地工程動土典禮，基地主要空間包含大型艇庫、訓練池等，總經費七千萬元，力拚一年內完工，盼鯉魚潭水上運動訓練基地，能成為培育國家金牌選手的搖籃。

花蓮縣政府日前在鯉魚潭舉行水上運動訓練基地工程動土。縣府教育處長李裕仁被約談，疑與此工程有關。 圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府日前在鯉魚潭舉行水上運動訓練基地工程動土。縣府教育處長李裕仁被約談，疑與此工程有關。 圖／花蓮縣府提供

花蓮地檢署日前接獲檢舉花蓮縣教育處近來採購金額在數百萬元至數千萬元間的採購案涉弊，指揮高雄市調處及調查局東機組蒐證後，昨天兵分多路持搜索票到教育處、花蓮縣體育會辦公室及涉案人士住家等七處所搜索，帶回相關採購案卷宗，約談教育處長李裕仁及體育會汪姓理事長及張姓秘書長、花蓮縣體育高中侯姓教務主任等約十人。

據了解，至昨天深夜截稿前，已有多人移送花蓮地檢署偵訊，李裕仁昨天深夜被送到地檢署時表示「配合調查、他們在調查中」。花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，全案與教育處相關採購案有關。

體育界人士指出，花蓮縣體育會近年舉辦過包括縣長盃三級棒球賽、花蓮太平洋國際龍舟節競賽，今年端午節也將舉辦龍舟競賽，但這類賽事補助金額都不高；因教育處近年多件工程採統包方式招標，金額少則數百萬元，多則數千萬元，推測可能與此類統包工程採購案有關。

縣議會目前正值總質詢期間，李裕仁因被約談而缺席。五十歲的他歷任行政院體育委員會專員、教育部體育署科長、縣府教育處體育保健科長、縣府教育處副處長、代理處長、花蓮縣議會秘書等。二○一八年十二月起，他代理花蓮縣教育處長，去年八月真除，是縣府首位從教育處事務官拔擢直升的處長，外界對他的評價普遍不錯。

體育 檢察官 調查局

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