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花蓮教育處、體育會採購案涉弊 處長：配合調查
花蓮縣教育處李裕仁、縣體育會汪姓理事長等人今遭檢調搜索、約談。據了解，涉及的案子疑似與「水上運動訓練基地工程」有關，約談對象約10人。李裕仁於晚間10時30分移送花蓮地檢署，面對媒體詢問，僅低調表示「配合調查」。
檢調今天兵分多路，持搜索票到教育處、縣體育會辦公室，及涉案人士住家等7處搜索，並帶回相關採購案卷宗，約談對象除了李裕仁、汪姓理事長外，還有縣體育會張姓秘書長、花蓮體中侯姓教務主任等人。
李裕仁今晚10時30分在兩名調查局人員陪同下，到花蓮地檢署複訊，填完基本資料後，面對媒體詢問，僅說「配合調查」、「他們在調查中」，不願證實是否為水上運動基地工程，檢調將漏夜調查釐清案情。
花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，全案與教育處相關採購案有關，但基於偵查不公開，無法透露案情內容。
花蓮縣政府上月24日在鯉魚潭潭北廣場，辦理水上運動訓練基地工程動土典禮，基地主要空間包含大型艇庫、訓練池等，總經費7000萬元，力拼1年內完工，盼鯉魚潭水上運動訓練基地成為培育國家金牌選手的搖籃。
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