花蓮教育處、體育會涉水上基地弊案 陸續移送地檢複訊

花蓮縣教育處李姓處長、縣體育會張姓理事長等多人今遭檢調搜索、約談。據了解，涉及的案子疑似與「水上運動訓練基地工程」有關，約談對象約10人，目前已有相關人士已有6名移送花蓮地檢署複訊，其餘還在東機站偵訊。

檢調今天兵分多路，持搜索票到教育處、縣體育會辦公室，及涉案人士住家等7處搜索，並帶回相關採購案卷宗，約談對象除了李姓處長、張姓理事長外，還有縣體育會張姓秘書長、花蓮體中侯姓教務主任等人。

花蓮縣政府上月24日在鯉魚潭潭北廣場，辦理水上運動訓練基地工程動土典禮，基地主要空間包含大型艇庫、訓練池等，總經費7000萬元，力拼1年內完工，盼鯉魚潭水上運動訓練基地，能成為培育國家金牌選手的搖籃。