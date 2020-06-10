網紅「Cat紙袋人」教捷運逃票 警今晚傳喚到案說明

網紅「Cat紙袋人」近日上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，掀起網路議論，市長柯文哲日前也批評，對方是非觀念偏差，並指示警察局立刻處理；台北市捷運警察隊，今晚也傳喚人到案說明，並依法逕行裁罰。

「Cat紙袋人」上傳影片，以標題「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法」，示範在台北捷運站逃票的方法，並稱他的方法每個月可省1500元、1年省1萬8千元，影片也吸引上萬次點閱。

日前台北市議會總質詢，國民黨市議員鍾沛君播放影片，當場向北市府檢舉，台北市長柯文哲看完後，也說對方是非觀念偏差，並指示警察局立刻處理。