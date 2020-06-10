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網紅「Cat紙袋人」教捷運逃票 警今晚傳喚到案說明
網紅「Cat紙袋人」近日上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，掀起網路議論，市長柯文哲日前也批評，對方是非觀念偏差，並指示警察局立刻處理；台北市捷運警察隊，今晚也傳喚人到案說明，並依法逕行裁罰。
「Cat紙袋人」上傳影片，以標題「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法」，示範在台北捷運站逃票的方法，並稱他的方法每個月可省1500元、1年省1萬8千元，影片也吸引上萬次點閱。
日前台北市議會總質詢，國民黨市議員鍾沛君播放影片，當場向北市府檢舉，台北市長柯文哲看完後，也說對方是非觀念偏差，並指示警察局立刻處理。
北捷表示，依捷運法第50條第1項第4款規定，「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，處新台幣1500元罰鍰，該違法行為將採1案1罰方式連續處罰；此外，捷運法第49條則規定，旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金。
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