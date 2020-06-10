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慶富老董4大病求交保 法官打臉：無診斷符保外就醫
慶富董事長陳慶男因涉及海科館興建營運案詐貸3億3800萬，現仍羈押中，他周一開庭再以年邁健康情形不佳，請求給予交保，高雄高分院合議庭函詢看守所，發現他2月時由於心律不整、高血壓心臟病、陳舊性腦中風、前列腺肥大而戒護就醫，但診斷未指陳已達保外就醫程度，裁定本周五起延押2個月。
海科館案二審本周一開延押訊問庭，陳慶男及委任律師仍表示不會逃亡、身體健康欠佳來求交保；合議庭認為，陳慶男稱國內已無財產，但他曾稱國外子公司有30億資產，本案犯罪所得也不知去向，極有可能循他次子陳偉志棄保潛逃的方式，且還有足夠金錢供長期國外生活，加上獵雷艦標案詐貸63億一審判25年徒刑，本案一審判6年10月，增加逃亡可能性。
至於健康因素，二審合議庭認為陳慶男因心律不整、高血壓心臟病、陳舊性腦中風、前列腺肥大，今年2月20日曾入院治療，不過生命徵象穩定，現定期安排心臟內科門診追蹤治療，陳慶男沒提出任何證明他病況已達要保外治療的程度。
據了解，陳慶男在獵雷艦案已獲4000萬元交保，海科館案的一審合議庭原本也裁定他能600萬交保停押，不過經檢方抗告而撤銷裁定，海科館上訴後，二審合議庭今年3月12日裁續押。
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