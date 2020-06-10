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花蓮教育處、體育會涉3採購案 檢調約談10人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣教育處李姓處長、縣體育會張姓理事長等多人今遭檢調搜索、約談，引起地方震驚。據了解，縣府教育處遭檢舉近年至少3個採購案涉及弊端，每案採購金額都在百萬元以上，檢調經一段時間蒐證後今天收網，相關人士目前都還在東機站偵訊中，不排除稍晚移送花蓮地檢署複訊。

檢調今天兵分多路，持搜索票到教育處、縣體育會辦公室，及涉案人士住家等10處搜索，並帶回相關採購案卷宗，據了解，約談對象約10人，除了李姓處長、張姓理事長外，還有縣體育會張姓秘書長、花蓮體中侯姓教務主任等人。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，全案與教育處相關採購案有關，但基於偵查不公開，無法透露案情內容；相關人員還在初步偵訊，若有進一步結果，不排除稍晚會移送花檢由檢察官複訊。

據了解，檢調接獲檢舉，展開偵辦，目前調查重點放在至少3件教育處近年的採購案，且採購金額都在百萬元以上。體育界人士指出，花蓮縣體育會近年舉辦過包括縣長盃三級棒球賽、花蓮太平洋國際龍舟節競賽等，今年的端午節也將舉辦龍舟競賽，但這類賽事補助金額都不高，懷疑全案與教育處近年發包整修工程類的相關採購案有關係。

縣議會目前正值定期會總質詢期間，李姓處長因被約談而缺席。50歲的他歷任行政院體育委員會專員、教育部體育署科長、縣府教育處體育保健科長、縣府教育處副處長、代理處長、花蓮縣議會秘書等，外界對他的評價普遍不錯，認為他行事十分謹慎，突遭搜索約談讓身邊的人十分驚訝，覺得依他的個性，應不致於捲入弊案。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，全案與教育處相關採購案有關，但基於偵查不公開，無法透露案情內容。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，全案與教育處相關採購案有關，但基於偵查不公開，無法透露案情內容。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府教育處、花蓮縣體育會今天傳出被檢調約談，全案與教育處相關採購案有關。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府教育處、花蓮縣體育會今天傳出被檢調約談，全案與教育處相關採購案有關。記者王燕華／攝影

體育 檢察官 行政院

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