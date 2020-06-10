年薪1115萬不想境管 最高法院免開大法庭統一見解了

英國籍樂吉美公司總裁倪菲爾（NEAVES PHILIP）假借販售「分時度假權」吸金1億3000萬元，更一審判刑6年，他和4名共犯先前已被限制出境，但去年12月19日限制出境新制上路，依規定須「重為處分」，台灣高等法院今年初仍裁定5人限制出境、出海8月，5人不服提抗告，最高法院承審庭認為「重為處分是否應給予被告、辯護人陳述意見的機會」需統一見解，徵詢後其他庭均同意採「否定說」，意即「不一定要讓被告、辯護人陳述意見」。

最高法院指出，倪菲爾等人違反銀行法案件，不服高院裁定限制出境出海，提起抗告；承審庭評議之後，認為刑事訴訟法施行法第7條之11第2相規定重為處分，是否要讓被告、辯護人陳述意見，此部分裁判基礎法律問題，承審庭採否定說見解，但最高法院先前曾採肯定說，也有採否定說，認為見解產生歧義，有必要統一。

最高法院表示，承審庭上月8日徵詢其他刑事庭的意見，一個月後期滿，其他刑事庭均同意採「否定說」，此項法律問題經徵詢後已統一見解，無需再提案給大法庭裁判。

最高法院認為，去年12月19日施行的限制出境新制，分為逕行限制出境，意即獨立型限制出境，及替代羈押處分的限制出境2種類型，這兩種類型，雖然都需要被告犯罪嫌疑重大為前提要件，但初次處分時，前者由檢察官或法官於必要時得逕行限制出境，後者則必經訊問程序，才能為限制出境。

另依刑事訴訟法施行法第7條之11第2項規定重為處分，是限制出境新制的「初次處分」，不是延長處分，不適用刑事訴訟法第93條之3第4項，因此法院可以審酌個案後，依法逕為裁定，不一定要給予被告、辯護人陳述意見的機會，以收及時保全被告的效果，並彈性運用司法資源。

最高法院承審庭也依照「否定說」見解，今認為5人抗告無理由，駁回倪菲爾等人的抗告，。

刑事局2006年破獲假藉販售「分時度假權」的英商樂吉美公司，他們慫恿消費者花一筆錢購買度假權，選擇度假時間與度假村，分年或分月來行使這項權利，被害人中，不少是退休老師及軍警人員，每人被騙20萬元至100萬元不等，本案被害會員多達439人。

本案非法收受存款金額高達1億多元，詐欺所得將近3千萬元，劉穎谷、陳志明每個月的薪資都超過百萬，其中劉穎谷2004年拿到的薪水高達1115萬元，陳志明也曾年領400萬以上，更一審認為兩人涉入程度僅次於倪菲爾。