檢察官怒po沒冷氣內褲濕了 同僚：先去拘留室辦公

彰化地檢署陳姓檢察官在臉書發文抱怨「沒錢讓我們吹冷氣，我實在忍不下去！」「加個班不到7點內褲就濕了！」還怒說「被告有人性尊嚴檢察官沒有，只有拘留室的冷氣開24小時」；但也有同署檢察官留言，「你可以先去拘留室辦公，請內勤的人犯先去你辦公室等待」。

這名檢察官「氣噗噗」的在自己臉書po文說「雖然地檢署真的沒錢，我也沒有要怪署裡，但對這個國家我還是要靠北一下！」，他說，要掛傳，沒郵資；要鑑定，沒鑑定費；要出差，沒車派，出去執行專案，沒錢請大家吃飯，還要吃人家警察的便當，「 好，這些我都忍了，但你跟我說沒錢讓我們吹冷氣，我實在忍不下去！」。

檢察官說，每天8點30分上班，先熱到9點才能開冷氣，然後下午5點斷電，晚上7點到9點才有冷氣，沒冷氣吹，加個班不到7點內褲就濕了，然後他受不了，拿卷回家加班，用我自己的電費辦公，國家不會給加班費！

也有東吳大學法律系教授林三欽也發文力挺說，我們錢沒用在刀口上， 連檢察官都無法擁有適度「空調」的辦公環境，對於常態性加班的檢察官而言，如何冷靜思考，撰寫書類，如果國家無法提供「有尊嚴」的辦公環境給檢察官以及其他有類似處境的公務員們， 國家還有什麼正當性宣稱我們是富足的？

不過也有彰檢資深檢察官表示，每個人怕冷怕熱不同，辦公室條件也不一樣，但是電就是有限，公家機關預算也有限，像他就盡量不開冷氣，希望能節約用電，有時熱到受不了，會在中午時間開到29度，但想到外面很多人沒冷氣吹，還要在大太陽下做耗損體力的工作，而他們還能舒舒服服的在室內工作，若有人還想把冷氣吹好吹滿，讓人不能認同。

彰檢檢察官透露先前也是因發現彰檢3樓大禮堂有人運動後，疑似整個周末冷氣都忘了關，所以才又規定在禮堂運動不能開冷氣，也是引發有檢察官反彈。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，早期彰檢和彰化地方法院是合署辦公，但法院遷離過，彰檢支付辦公室的電費大增，因此有節電規定，但因最近天氣轉熱，從5月起也在放寬吹冷氣的時間，原本晚間可開冷氣時間是7點到9點，已延長到晚間6點到9點，5點到6點是用餐時間，希望檢察官外出吃飯時，不要忘了關冷氣，所以不開放冷氣。