航警親友超買2千條菸、70瓶酒 兩小隊長無罪、隊員判刑

時任航警局保安大隊吳姓、林姓小隊長以及廖姓隊員，2008年起涉嫌利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶2000多條香菸；法院審酌，僅廖員有向海關人員明確示意的「具體言行」，依3個圖利罪判廖2年，褫奪公權1年6月，吳、林罪證不足判無罪，可上訴。

法院認為，負責查驗入境旅客有無攜帶超額菸酒機關是「海關」非航警，因此3人雖因對於超額菸酒不主動查驗、通報海關而違規，但依最高法院見解，仍必須有足夠證據證明，3人陪同入境過程有「具體言行影響海關人員」，讓海關受到心裡拘束，因而作出錯誤放行決定。

法院審酌，依廖員自白、親友證詞及刷卡紀錄等，廖確實有像海關人員點頭示意、出言介紹，並表示是「一起的」等具體言行，海關也因此不抽查，甚至是在已經對入境旅客示意攔查後，放棄攔查，顯見海關人員已受心理拘束，才作出錯誤放行決定，依3個圖利罪判他2年。

另林、吳，因無足夠證據顯示陪同親友入關時，有對海關人員有具體言行，或海關人員因為有他們陪同，心裡就受到拘束，判處無罪。

起訴指出，吳、林及廖為圖不法利益，清楚航警、海關人員同屬機場執法機關，業務往來頻繁雙方具信賴尊重關係，若由航警陪同入境旅客通關，海關人員則不予檢查，3人利用親友入境時，到管制區的免稅店購買超額菸酒，再透過親友佯裝隨身行李，由他們陪同過海關規避查驗。

檢方查出，吳、林及廖從2008年開始，就接連用類似手法將超買的香菸、威士忌等，事先放在準備好的空行李箱中，待入境親友抵達前往接應，途中多次夾帶闖關，出境後則約在大廳碰面交還3人物品。

檢方訊時，3人坦承交付親友免稅菸酒，但否認圖利均辯稱，並未要求海關不予查驗，若海關查驗仍會補稅，但檢方認為，該等親友出境後都將菸酒交給3人，且親友並非公眾人物，若非有購買菸酒需陪同過海關，何須他們前往接機。

海關人員也證稱，航警可從海關檢查台自由進出，加上信任航警執法機關，若有陪同旅客自然會相信旅客無違規，海關人員也說，當時廖員過海關時也有示意才沒檢驗。