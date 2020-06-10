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中科院天鷹專案「看走眼」自搞烏龍入罪 二審認未圖利

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中科院受國防部陸軍司令部委託辦理「天鷹專案」，神通電腦公司以7020萬得標，技術員蕭振益誤以為車輛載具有爬坡最小速度的需求，資訊通信研究所電子戰組組長周志隆憂來不及交車，指示研究員吳政勳請廠商代表武俊麟變造數據應付。一審以周等4人犯圖利罪，重判6至7年徒刑，高等法院認定只是變造私文書或登載不實，改判5月至1年2月徒刑，且可緩刑或易科罰金。

陸軍司令部委託國家中山科學研究院辦理「天鷹專案」，再由軍備局採購中心採購，2011年5月18日時由神通電腦得標，神通電腦派武俊麟承辦這項業務。

陸軍這次的採購案沒有規定車子要有爬坡最小速度，但蕭振益不只沒查明車測中心沒有坡度40％的檢測環境，還誤植了另一個「神衛專案」載具需符合「坡度≧40（Tan θ）％時，最小爬坡速度須可達時速8公里（含）」規範。

神通電腦將車輛送請車測中心測試，結果當坡度為42％時，時速達不到8公里。周志隆考量交車時間快到了，且採購契約已經修過2次，若再修約將耗時、浪費；他擔心遭中科院處分，加上神通電腦交的車的確是採購契約要買的載具，動起歪腦筋。

周指示吳政勳將收到的車輛檢測報告交給武俊麟，請武變造爬坡能力的測試數據，吳則叫蕭處理。武俊麟以電腦程式變造虛構的數據，數據改為當車輛於坡度42％時，最小爬坡速度平均值為時速8.63公里。吳政勳2013年2月4日製作「XC00A09L車載式雷達信號產生器合格標準表」不實文書。

調查局北部地區機動工作站接獲檢舉，循線調查，桃園地檢署起訴。桃院審理時，認定周等4人犯圖利罪，不僅重判，還認定神通電腦有4914萬的犯罪所得。周等4人和檢察官都不服判決，提上訴。

高院審理時，武俊麟坦承犯行使變造私文書罪，吳政勳則認了行使公務員登載不實文書罪，但周志隆、蕭振益否認犯行。高院認為，從證據上來看，不能證明周、蕭、吳有犯貪汙治罪條例圖利罪，武也不構成「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，指桃院事實認定、適用法律都錯誤。

高院指出，「天鷹專案」自始沒規定最小爬坡需求，純粹是蕭振益誤植「神衛專案」的內容，本件要採購的車輛的確是HINO 500型17噸大貨車，被告等人的行為僅是行政疏失、怠惰，還不到圖利地步；神通電腦交付的車輛無誤，未獲得不法利益。

周志隆、蕭振益、武俊麟共同犯行使變造私文書罪，高院分判6月、6月、5月徒刑，得易科罰金，其中武緩刑3年。吳政勳犯行使公務員登載不實文書罪，二審判他1年2月徒刑，緩刑4年，緩刑期間向公庫支付20萬元。

天鷹專案中的AH-64E阿帕契攻擊直升機。示意圖／聯合報系資料照
天鷹專案中的AH-64E阿帕契攻擊直升機。示意圖／聯合報系資料照

公務員 陸軍 中科院

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