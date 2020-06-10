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國民黨桃市議員用738元蘋果賄選 當選無效確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨桃園市議員劉茂羣藉祝賀八德區陸光四村社區管理委員會各棟管委當選名目，指示助理呂英蘭發送各「棟委」市價738元的蘋果禮盒，拜託他們在選舉時支持她。檢察官認定劉女涉公職人員選舉罷免法投票行賄罪，提選舉無效之訴，桃園地院判她當選無效，案經上訴，台灣高等法院今駁回，劉茂群確定失去議員資格。

劉茂羣是7連霸的議員，在得知判決後，她在臉書上寫下「政治這條路，必須出汙泥而不染， 我們的心真正是給出別人需要的， 德能配位，就不用怕任何結果！」，並重申「我絕對沒有任何賄選的意圖」，稱是一如往常在逢年過節期間「對於長輩及棟委的尊重」，不是送禮要選票。

呂英蘭是劉茂羣聘用的議會公費助理，2018年6月6日至8日間，劉事先向花2萬8800元一家水果行購買39盒蘋果，再請呂英蘭分送給陸光四村的新棟委。市議員選舉的「落選頭」段樹文和桃園地檢署認為劉女行賄，提起選舉無效之訴。

高等法院認為，呂英蘭在交付禮盒時，請棟委支持劉茂羣、給予劉茂羣服務的機會。丁姓棟委證稱，改選後沒多久，有一位女子打電話給他，自稱是劉茂羣議員的助理，表示要送禮盒，他當下表明不想收，對方接著表示「陸光四村社區的每一棟的委員都有致贈水果禮盒，……」。

丁說，自己以前也是公職人員，軍人對政治保持中立，他本身就比較敏感，加上禮盒是議員的助理來送，會聯想到跟選舉有關，禮盒他也不敢收。

高院指出，劉茂羣先前沒因改選棟委而送禮祝賀，卻在這選前送蘋果禮盒，送禮對象高達38名，且禮盒單價不菲，違反社會常情、經驗法則，逾越社會相當性，認定送蘋果和約定選民投票行為有對價關係，構成選罷法投票行賄罪。高院認為劉茂群既犯投票行賄罪，檢方和段樹文請求宣告她當選無效有理，駁回劉女上訴確定。

國民黨桃園市議員劉茂羣涉用蘋果禮盒賄選，桃園地院判她當選無效，台灣高等法院今駁回她上訴確定。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員劉茂羣涉用蘋果禮盒賄選，桃園地院判她當選無效，台灣高等法院今駁回她上訴確定。圖／聯合報系資料照片

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