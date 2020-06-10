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3外籍男來台偷營造商632萬現金及黃金 遭羈押禁見

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

三名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖入彭姓營造商民宅，偷走632萬現金和黃金，落網後供稱是隨機犯案，檢警存疑，士林地檢署認為其有滅證、串證、逃亡之虞，昨依加重竊盜罪嫌聲押，法官今天下午裁定羈押禁見。

法官認為，三嫌在台期間還涉多起竊盜案，正由檢警偵辦中，有反覆竊盜之虞；且其在台居無定所，供稱的行竊情節，也與現場照片不符，未完全坦承犯行，有串證、逃亡之虞，為確保偵審及執行程序順利進行，裁定羈押禁見。

檢警調查，哥倫比亞男子Edgar（37歲）、German（36歲）及Luis（54歲）三人，今年3月14日以觀光名義從高雄入境，6月5日前往台北市內湖區大湖山莊街，涉嫌從頂樓闖進彭姓被害人家中，破壞衣櫃內保險箱，竊取財物。

三人共竊走新台幣450萬元、人民幣32萬元（約台幣134萬元）、美金8000元（約台幣24萬元）及價值24萬元的黃金；檢警連續三天漏夜偵辦，共追回608萬元，調查還發現，三人是首度來台。

三嫌作案後，搭公車轉乘計程車返回台北市大同區飯店，再搭客運回高雄，分開入住三飯店。檢警調閱監視器追查行蹤，再過濾台鐵高雄站周邊飯店旅客資料，前晚將其逮補。

據了解，彭姓被害人長期在大陸從事營造，檢警納悶為何他會遭三嫌鎖定，不排除有熟識者涉入，昨晚依加重竊盜罪嫌將三嫌聲押，今天下午士林地院裁定羈押禁見。

三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影
三名哥倫比亞籍男子涉嫌闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價632萬元的現金及黃金。記者李奕昕／攝影

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