富商慘遭詐7500萬 男嫌爽買2賓士S63、豪宅登記女友

北部60多歲的男性富商報案指控，開出3781萬元支票交給友人林姓男子，以為就能收購4戶透天厝，將4屋及一旁相連的300多坪他公司所擁土地，一併以1億多元賣營造商；不料林涉領出3781萬私吞，更用該土地權狀質借侵吞3760萬，總計損失7541萬元。刑事局南打上月底逮林姓男子等11人，依詐欺、組織等罪送辦。

據了解，林姓男子（50歲）本身有幫派背景，也做土地仲介；警方追查相關金錢流向，發覺他因此購入2輛賓士S63轎車、1輛Land Rover休旅車，還買台中西屯區近3000萬元豪宅登記王姓女友名下，趕緊向雲林地院聲請不法所得扣押，獲得裁准。

這名富商為北部某公司董事長，報案指控，友人林姓男子去年6、7月間告訴他，有營造商願意以每坪42萬高價，收購他公司在前鎮區的300坪土地，不過收購時必須包括土地旁邊的4戶透天厝，屆時全部收購價格破億元。

富商說林當時告訴他，已跟4戶屋主談妥用3781萬收購，富商於是不疑有他，開出8張支票要讓林來代購透天厝，他還怕手邊資金不足，將個人印鑑、公司土地權狀先交給林姓男子，設定抵押給向民間借貸，有需要再撥款。

富商指出，不料到了去年11月約定好營造商要完成收購，林姓男子突然稱「購屋款（3781萬）被合夥人捲款潛逃！」；富商接著更發現，土地竟被借出4000萬元，才得知林姓男子所為，得手3760萬，所以總共遭林侵吞7541萬元。

由於金額龐大，富商今年2月間向刑事局南打偵一隊報案，他也對民間借款提出債權不存在訴訟，林姓男子得知後還率小弟恐嚇；警方報請雲林地檢署偵辦，上月20日赴林姓男子雲林住處、林的女友王女台中豪宅等地搜索，扣得502萬現金、3進口車、豪宅等，拘提林等10人到案。