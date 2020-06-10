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富商慘遭詐7500萬 男嫌爽買2賓士S63、豪宅登記女友

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

北部60多歲的男性富商報案指控，開出3781萬元支票交給友人林姓男子，以為就能收購4戶透天厝，將4屋及一旁相連的300多坪他公司所擁土地，一併以1億多元賣營造商；不料林涉領出3781萬私吞，更用該土地權狀質借侵吞3760萬，總計損失7541萬元。刑事局南打上月底逮林姓男子等11人，依詐欺、組織等罪送辦。

據了解，林姓男子（50歲）本身有幫派背景，也做土地仲介；警方追查相關金錢流向，發覺他因此購入2輛賓士S63轎車、1輛Land Rover休旅車，還買台中西屯區近3000萬元豪宅登記王姓女友名下，趕緊向雲林地院聲請不法所得扣押，獲得裁准。

這名富商為北部某公司董事長，報案指控，友人林姓男子去年6、7月間告訴他，有營造商願意以每坪42萬高價，收購他公司在前鎮區的300坪土地，不過收購時必須包括土地旁邊的4戶透天厝，屆時全部收購價格破億元。

富商說林當時告訴他，已跟4戶屋主談妥用3781萬收購，富商於是不疑有他，開出8張支票要讓林來代購透天厝，他還怕手邊資金不足，將個人印鑑、公司土地權狀先交給林姓男子，設定抵押給向民間借貸，有需要再撥款。

富商指出，不料到了去年11月約定好營造商要完成收購，林姓男子突然稱「購屋款（3781萬）被合夥人捲款潛逃！」；富商接著更發現，土地竟被借出4000萬元，才得知林姓男子所為，得手3760萬，所以總共遭林侵吞7541萬元。

由於金額龐大，富商今年2月間向刑事局南打偵一隊報案，他也對民間借款提出債權不存在訴訟，林姓男子得知後還率小弟恐嚇；警方報請雲林地檢署偵辦，上月20日赴林姓男子雲林住處、林的女友王女台中豪宅等地搜索，扣得502萬現金、3進口車、豪宅等，拘提林等10人到案。

林姓男子僅承認偽造文書借錢，並私自將支票、借款據為己有，辯稱確實替富商交涉收購事宜；警方依詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌送辦，雲檢命令林30萬交保，王女8萬交保，其餘8人請回。

林姓男子（前中）遭報案指控詐騙得手7541萬元。記者林伯驊／翻攝
林姓男子（前中）遭報案指控詐騙得手7541萬元。記者林伯驊／翻攝
警方認定查扣林姓男子的現金500多萬元，另還有3輛進口車、豪宅。記者林伯驊／攝影
警方認定查扣林姓男子的現金500多萬元，另還有3輛進口車、豪宅。記者林伯驊／攝影
警方搜索查扣林姓男子的現金500多萬元。記者林伯驊／翻攝
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